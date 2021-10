Pillanatok alatt robbant be Magyarországra a munkaerőhiány: némely szektorban sosem volt ekkora szükség a szakemberekre

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Áprilistól a járványügyi korlátozások feloldásával több ágazat is újraindult, a vállalatok bátrabban mertek tervezni, így erős munkaerőhiány alakult ki a piacon. A verseny a munkavállalókért a járványhelyzet előtti, 2019-es évnél is erősebb. Ezzel párhuzamosan a munkakeresési kedv is növekedett, a dolgozók – miután érzékelték a lehetőségeik bővülését – bátrabban vágtak bele a munkahelyváltásba. – derül ki a Profession.hu HR-körkép 2021 című friss, reprezentatív kutatásából. Egy ilyen versenyhelyzetben kulcsfontosságú kérdés a cégek számára, hogy hogyan tudják megszerezni a számukra legalkalmasabb munkavállalókat és megtartani a dolgozóikat.