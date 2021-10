Szijjártó Péter: ma átbeszéljük Moszkvában a Paks II. pontos menetrendjét

Szijjártó Péter a videóban úgy fogalmazott a Paks II. projekt kapcsán, hogy „az előkészítő munkálatok jól haladnak, eddig 519 engedélyt szerzett be a kivitelező”, ezek között a telephelyengedély és környezetvédelmi engedélyek voltak a legfontosabbak.

Jelezte, hogy tavaly nyáron beadta az orosz kivitelező a több mint 300 ezer oldalas létesítési engedélykérelmet, és úgy fogalmazott, hogy „ezzel kapcsolatban az Országos Atomenergia Hivatal hiánypótlást írt elő." Hozzátette:

Ezt a hiánypótlást természetesen el fogjuk végezni a következő hónapokban.

Úgy folytatta: „ezzel párhuzamosan 10 újabb terv és engedély beadására kerül sor, köztük az alaplemezre, és a reaktortartályra vonatkozóak. Emellett 26 épület felépítésére már van engedély és 5 építése már zajlik, így további 21 épület megépítésébe lehet belefogni, párhuzamosan a hiánypótlással.”

Ezek után rögzítette: ma délután-este „a pontos menetrendet végigbeszéljük a Roszatom vezérigazgatójával, annak érdekében, hogy Magyarország meg tudjon felelni az európai klímacélokra vonatkozó megállapodásoknak.” Hozzátette:

fontos, hogy az előzetes menetrend szerint tudjunk haladni.

Erről az előzetes menetrendről most nem beszélt Szijjártó, de szeptember 23-án, tehát még az OAH létesítési engedélykérelmi hiánypótlásának elrendelése előtt pár nappal, az orosz Tass hírügynökségnek azt mondta: arra számít, hogy 2028-2029 körül termelésbe fog állni a Paks II. projekt, legalábbis ez a terv.

Arra is kitért a mai videó végén a miniszter, hogy fontos a Magyarországon létrehozott nukleáris oktatási-képzési kapacitások megfelelő kihasználása is, így ha valahol a világban atomerőmű-építés zajlik és az ahhoz szükséges szakemberek kiképzése, akkor egy nemzetközi rendszer keretében ebbe be tudjunk kapcsolódni. Felhívta a figyelmet arra, hogy legutóbb Bangladessel kötött a magyar kormány ilyen megállapodást és tárgyalnak már Egyiptommal is. Holnap reggel lesz az egyiptomi elnök és a magyar miniszterelnök találkozója is, amin ez is téma lesz – jegyezte meg.

Az alábbi videóban 1:50-től kezdődik Szijjártó Péter bejelentkezése:

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-videójának képernyőképe 2021. október 12-én