Energiaválság: ami lehetett, az most félrement és emiatt beindultak a láncreakciók

„Majdnem minden, ami félremehetett, az félrement” – gyakorlatilag ez a legfőbb magyarázat arra, hogy Kínától kezdve Európán át az Egyesült Államokig mindenhol elképesztő áremelkedések mutatkoznak a főbb enerigahordozókban, és ez a gazdasági kilábalás ütemére is visszahat, miközben az eddig is megemelkedett inflációs pályát tovább emeli.

Minden összeadódott

A Marketwatch próbálta körbejárni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek az elképesztően nagy, idén többszörös energiaár-emelkedést kiválthatták és ennek kapcsán nyilatkozta a fent idézett mondatot Helima Croft, az RBC globális árupiaci vezetője. Hangsúlyozta, hogy több tényező összeadódása vezetett a mostani válsághoz, a Goldman Sachs árupiaci vezető elemzője pedig azt rögzítette, hogy

jogos energiaválságnak hívni a mostani helyzetet, mert annak klasszikus értelemben az a definíciója, hogy a kereslettől elmaradó kínálat az áremelkedés fő oka.

Mindez azt jelenti, hogy a járvány utáni újraindítással megjelenő erős gazdasági fellendülés, a kínai állam döntései (klímavédelmi célok felé elmozdulás az energiafelhasználásban), időjárási okok és a megújuló energiák felé való határozott elmozdulás és az emiatti alulberuházás a fosszilis energiákba egyaránt ok a mostani helyzetben.

A fenti első okot külön is hangsúlyozza az összeállítás, miszerint a koronavírus-járvány felerősítette azt a trendet, hogy egyre kevesebb beruházási forrás áramlik a fosszilis energiahordozók irányába, és mindez most üt vissza, a járvány utáni fellendüléssel megugró fosszilis kereslet mellett.

Kína

Az áramtermelés 70%-a szénalapú, de kevés az alapanyag az erőművek üzemeltetéséhez, mert környezetvédelmi és egyéb okok (pl. áradások miatti bányabezárások) miatt nem tud elegendőt kitermelni, ezért masszívan felpörgette az importját. Szeptemberben éves alapon 76%-os ugrás volt ebben. Egyelőre csak a korábban vásárolt ausztrál kőszén tartalékaihoz nyúlt hozzá Kína, de lehet, hogy a hiány miatt végül újra ausztrál importra fanyalodik (súlyos geopolitikai vita miatt Kína tavaly beszüntette az ausztrál importot).

Oroszország

Itt a fő ok a megugró európai gázkereslet és az ezzel nem teljesen lépést tartó orosz gázszállítások lehetnek a gázárak ugrása mögött. Az európaiak ezzel párhuzamosan arra is látnak jeleket, hogy az oroszok visszafogták a gázszállításokat, hogy felhajtsák a gázárakat és ezzel helyezzenek nyomást a vezető döntéshozókra, hogy az Északi Áramlat 2 összes engedélyét megadják (fontos, hogy most egy német bíróság blokkolja a német engedélyezést).

Közben fontos, hogy a Gazprom az összes szerződéses kötelezettségét teljesíti, tehát nem direkt szerződéses alulteljesítés áll a gázárak felhajtása mögött, és növelték is mostanában az oroszok a gázszállításokat és erre egy szerdai moszkvai fórumon Vlagyimir Putyin orosz elnök is ígéretet tett, igaz otthon is vannak ellátási nehézségek, illetve nincs végtelen azonnal szállítható gázuk az oroszoknak, mert a saját keresletük mellett egyéb relációkban (pl. Kína) is megnövekedett a szállítási igény.

A cikk szerint az RBC szakértője úgy látja: nincs is elegendő kapacitása az oroszoknak arra, hogy a megnövekvő európai igényeket kielégítsék, tehát hiába kapna most zöld jelzést az Északi Áramlat 2, az sem oldaná meg teljesen a gázhelyzetet.

Láncreakciók

A kínai kőszén igény emelkedése odahaza is új történelmi csúcsra hajtotta az energiahordozó árát, és a hideg tél miatt, illetve anyagi okok miatt sok felhasználó próbál alternatív energiahordozók felé fordulni, ezért például

a fűtőolaj és a gáz ára is emelkedik, illetve az európai gáztartalékokat/szállításokat is elszívja Kína a magasabb árak miatt.

Ez pedig Európában is fontos ok a rekord mértékű gázárak mögött. A Goldman elemzője egyébként azt is elismerte, hogy már 2014-re leépítették az összes szénpiaci elemzőjüket a nagy klímavédelmi célú átállásra készülve.

Egyesült Királyság

A briteknél a túl kevés nyári szél miatt a tengeri szélfarmokon a szokásosnál, illetve a szükségesnél kevesebb áramot termelt, így ez például a gázkeresletet növelte az energiaigény fedezésére. Emellett a gázpiacon a munkaerő-hiány és egyéb okok fékezték a kínálatot a brit piacon.

Egyesült Államok

Az Ida az egyik legerősebb hurrikán volt az Egyesült Államok történetében, amely miatt az öböl mentén az energiakitermelés mintegy 90%-át le kellett (átmenetileg) állítani, ami érthetően a kínálati oldalon nehézségeket okoz. Robert Yawger, a Mizuho Securities energiapaici szakértője szerint most a tél közeledtével a fűtőolaj piacán jelentkezhet spekulációs hullám, de közben az is érdekes, hogy a fosszilis energiahordozók iránti fokozott igény mellett a megújuló energiás cégek árfolyamai nem ugrottak meg, azaz úgy tűnik, hogy most a fosszilis piacon van súlyos turbulencia.

Címlapkép forrása: Shutterstock