Mikor támadhat fel a nemzetközi turizmus?

A koronavírus-járvány hatásai még mindig sújtják a világ turisztikai régióinak jelentős részét, a világ 95 százalékában továbbra is csökken a külföldi turisták száma. Az előrejelzések szerint ez az idei év végéig 4 ezer milliárd dolláros kiesést okoz majd a világgazdaság számára. Az ENSZ Turisztikai Világszervezete által októberben kiadott Világturizmus Barométer szerint viszont a június és a július már a nemzetközi visszapattanás jeleit mutatta, a világ számos részén működő oltási programok pozitív hatást kezdtek el gyakorolni a turisztikai szektorra.

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) gazdasági barométere szerint a nemzetközi turizmus még mindig 67 százalékos visszaesést mutatott az utolsó „békeévnek” számító 2019 hasonló hónapjához képest, de legalább már a legerősebb hónapot jelenti 2020. áprilisa óta. Világszerte 34 millió nemzetközi utazást rögzítettek, vagyis visszafogott visszapattanásról lehet beszélni a legtöbb turisztikai régióban. Ahogy a világszervezet jelentésében fogalmazott, 2021 is egy kihívást jelentő év a világturizmus számára: a nemzetközi utazások 80 százalékkal csökkentek idén január és július között a 2019-es évvel összehasonlítva.

Az ázsiai és az óceániai régió produkálja a leggyengébb eredményeket: Nem véletlenül, a legtöbb ország itt továbbra sem fogad külföldi turistákat.

A koronavírus-járvány előtti kedvelt ázsiai célpontok közül továbbra is zárva tart Malajzia, Indonézia, a Fülöp-szigetek vagy éppen India. A koronavírus-járvány 4. hulláma közben, első fecskeként Thaiföld Phuket régiója nyithat kísérleti jelleggel, de rendkívül szigorú feltételekkel. Magánemberként ezekre a helyekre gyakorlatilag lehetetlen jelenleg eljutni, és az utazási irodák is azt tanácsolják az embereknek, hogy egyelőre ne próbálkozzanak vele. Itt a Maldív-szigetek elérhető a magyarok számára. Nem véletlen, hogy Ázsiában a 2019-es adatokhoz képest még mindig 95 százalékos a visszaesés a turizmusban.

A közel-keleti országok 85 százalékos turisztikai visszaeséssel a második leggyengébb turisztikai régió, míg Európa és Afrika együttesen 77 százalékos visszaesést produkál 2019-hez képest.

Az amerikai kontinens „csak” 68 százalékos visszaesése annak köszönhető, hogy a karibi-országok és néhány közép-amerikai ország fogad vendégeket, igaz, rendkívül szigorú beutazási szabályok mellett. A Dominikai Köztársaság, Mexikó és néha Kuba elérhető a turisták számára. Az év végi adatokat feltornázhatja, ha elindulnak a tengeri hajóutak, és az Egyesült Államok valóban megnyitja határait a turisták előtt. Utóbbira a Hálaadás Napja utáni időszakra van esély.

Összességében, néhány karibi, pár európai és afrikai, illetve elvétve egy-két ázsiai-óceániai ország tudta meghaladni a 2019-es, járvány előtti vendégszámot. Ezek a sikerek jórészt azzal magyarázhatók, hogy a külföldi turisták oda mennek, ahová tudnak, így ennek turisztikai-gazdasági előnyeit a „nyitott országok” fölözik le. Persze mindenhol kötelező a koronavírus elleni oltás vagy negatív PCR-tesztekkel a fertőzésmentesség igazolása.

A Turisztikai Világszervezet jelentése nem sok jóval kecsegtet azzal kapcsolatban, hogy mikorra térhet vissza a nemzetközi turizmus a járvány előtti szintekre.

A valódi turisztikai feltámadás még évekbe telhet, aminek több oka is van. A járvány még a világ számos részén tart, mert nem elég magas a koronavírus elleni átoltottság.

A szegényebb országok esetében ez a vakcinahiányra vezethető vissza, de több régióban nagyfokú az oltásokkal szembeni bizalmatlanság is. Nem meglepő módon, emiatt az utazási biztonságérzete is csak lassan javul a turistáknak. Ezt támasztja alá, hogy az oltásokkal jól haladó európai és amerikai országokban kezdett el leghamarabb újra éledezni a nemzetközi turizmus. Ezekben a régiókban bátrabban mernek útra kelni az emberek.

Ennek szöges ellentéte tapasztalható a korábban kedvelt ázsiai és óceániai nyaralóhelyeken. Ezek az államok még jövő tavasszal sem biztos, hogy nyitnak majd. Világszerte egyébként nem egységesek belépéskor az egészségügyi szabályok sem a turisták számára, ez szintén csökkenti az utazási kedvet a külföldiekben. Zurab Pololikashvili a Turisztikai Világszervezet vezetője meg is jegyezte:

erős kereslet van a nemzetközi turizmusban, és számos ország újra fogad biztonságosan és felelősségteljesen vendégeket, de az igazi újra indulás még várat magára a nem következetes szabályok és előírások miatt, illetve azért, mert egyenetlenek az oltási programok.

Nyertesek és jövőbeli kilátások

Úgy tűnik, hogy a nemzetközi turizmusban azért vannak igazi járványbajnokok is. Az egyik ilyen ország Mexikó, amely idén júliusban már 2 százalékkal több turisztikai bevételt ért el 2019 azonos hónapjához képest. A nagy turisztikai célpontok közül Franciaország 35 százalékos visszaesést produkált, míg az Egyesült Államok 49 százalékosat. Ennek ellenére júliusban már a turisztikai feltámadás jeleit mutatták, amiben erőteljes szerepe lehet az egyre magasabb átoltottsági aránynak.

Az idei szeptember és december közötti időszakra vegyesek a várakozások. A Turisztikai Világszervezet felmérése szerint a szakértők 53 százaléka arra számít, hogy rosszabb lesz az utolsó pár hónap teljesítménye, mint amivel korábban kalkuláltak. Csak a megkérdezettek 31 százaléka hisz abban, hogy jobb turisztikai eredmények lesznek év végéig.

Az általános várakozás az, hogy a járványbéklyó jövő év második és harmadik negyedévében eshet le a nemzetközi turizmusról, 2022 második felétől viszont robbanásszerű keresletre számítanak.

A turisztikai vállalkozások 76 százaléka bízik abban, hogy a beoltottság indítja be újra az utazási kedvet, de bíznak abban is, hogy az egyes országok együttműködőek lesznek majd az egészségügyi protokollok kidolgozásában. Összességében a szakértők azért mérsékelten derűlátóak. A turisztikai szektorban érdekelt cégek 45 százaléka most arra számít, hogy világszerte 2024-re vagy még később állhat helyre a 2019-re jellemző kereslet. Legkésőbb Ázsiában és az óceániai régióban állhat helyre a turizmus, ott 2024-nél előbb nem számítanak erre. Európában ez 2023-ra történhet meg, míg a leggyorsabban a közel-keleti régió indulhat be, a teljes turisztikai feltámadás ott már a jövő évben eljöhet.

Címlapkép: Getty Images