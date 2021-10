A brit jegybank elnöke szerint fel kell lépni az infláció ellen

Andrew Bailey, a Bank of England elnöke szerint a brit jegybanknak fel kell lépnie a magas infláció ellen, a kijelentésével pedig a jegybankelnök ráerősített azokra a piaci várakozásokra, amelyek még idén kamatemelést várnak - írja a Financial Times

Bailey vasárnap a G30 csoport jegybankelnökei előtt tartott beszédében azt mondta, hogy a jegybanknak tennie kell valamit a gyors áremelkedés ellen, amely az energiaválság következtében súlyosabbá is válhat.

A brit infláció 3,2%-ra ugrott augusztusban, a jegybankelnök viszont további emelkedésre számít. Bailey továbbra is kitart viszont amellett, hogy a magas infláció átmeneti jelenség, de még így is bőven átnyúlik majd a következő évre.

Az áremelkedést a jegybankelnök szerint olyan tényezők fűtik, mint az ellátási problémák és az energiaválság, amelyre a jegybank rövid távon nem tud hatni, de a döntéshozó bizottság kiemelten aggódik amiatt, hogy az áremelkedés az inflációs várakozásokba épülve tartósan magas inflációt eredményezhet.

A Bank of England nem az egyedüli jegybank, amely az utóbbi időben változtatott a hangnemén az inflációval kapcsolatban. A Fed már gyakorlatilag bejelentette a szigorítást, és már az EKB-jegyzőkönyvekből is azt látjuk, hogy Európában is egyre aggódóbb szemmel figyelik a történéseket.

