A régi kapitalizmusnak vége, már nem a profit a legfontosabb szempont

Nagyon nehéz húsz hónap van mögöttünk, a vállalatvezetők számára kiszámíthatatlanságot hozott a járvány - mondta Rózsai Rezső vezérigazgató, a KPMG Magyarország vezérigazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum című konferenciáján, ahol a KPMG 2021-es CEO Outlook tanulmány eredményeit ismertette.

Egy mondatban összefoglalva a lényeg az, hogy az optimizmus visszaköltözött a vállalatvezetésekbe. A felmérés 2021 nyarán készült, amelyet már megelőzött egy január-februári felmérés is. A vállalatvezetők fókusza újra a fenntartható növekedés irányába fordult, és előtérbe kerültek a hosszú távú kockázatok, amelyek hosszú távú válaszokat igényelnek. Ez fontos változás, 2020-ban még a vállalatvezetők rövid távú válaszokat kerestek. 2020 nyarán még elsősorban a munkavállalók rendelkezésre állása miatt kellett leginkább aggódni, illetve az is kérdéses volt, hogy az elszigeteltségben dolgozó munkavállalók elérik-e ugyanazt az aktivitást és motivációt.

Azóta ezekre jórészt választ kaptunk - mondta Rózsai, a működési kockázatok általánosságban lecsökkentek.

Már olyan kockázatok is hátrébb sorolódtak, mint a határlezárások, de az ellátási láncok rizikója továbbra is jelentős. Az energiapiaci ellátási gondok sem voltak ekkorák.

Három fontos momentumot azonosítani a KPMG, amelyek a következő időszakokban meghatározza majd a vállalatvezetők munkáját:

a megújulás,

a bizalomra épített jövőkép,

az agilitás szerepe a digitalizációban.

A vállalatvezetők 60%-a újra bízik a világgazdaság növekedési kilátásaiban - ez pontosan akkora bizalom, mint amelyet a válság előtt láthattunk. Egy éve ez a szám még 32% volt, de még az ide januári-februári felmérés során is csak 40% körüli volt az optimizmus.

Emellett előtérbe került a felelősségteljes vezetésre való törekvés, az ESG szerepe gyorsan felértékelődött. Ennek az oka elsősorban az Rózsai szerint, mert az érintettek azt várják a vállalatvezetőktől, hogy a hosszú távon fenntartható működés felé fordítsák a figyelmüket. Rózsai elmondása szerint az ESG-re egyre kevésbé tekintenek úgy, mint egy marketingtényezőre, valós a szemlélet, hogy a vállalatoknak fenntarthatóbb működésre kell átállniuk, és ez néha a profitszempontokkal szembe megy, de már nem egyértelmű, hogy a vállalatok a rövid távú megtérülést tartják szem előtt.

A világ a korábbi klasszikus tulajdonosi kapitalizmusból egyre inkább az érintetti kapitalizmus felé fordul, hiszen az érintettek is tudatosabb ESG-szemléletet várnak.

Abban is egyetértés van a vállalatvezetők között, hogy a vállalatok ESG-tevékenysége rendkívül nehezen mérhető.

A harmadik fontos szempont a digitalizáció, amely az ESG-hez is kapcsolódik, mert digitális stratégia nélkül nincs ESG-stratégia. A vállalatvezetők is tudják ezt: 78%-uk úgy gondolja, hogy a korábbi digitális stratégiát felül kell vizsgálni, és ezt várják el a partnerek is. Itt természetesen figyelni kell a kiberbiztonsági szempontokra is: az előző évek gyors digitális fejlődést nem követte a kiberbiztonsági fejlődés - mondta Rózsai. A digitalizáció kapcsán a munkahelyeken felmerült az irodai visszatérés is: Rózsai szerint a vállalatvezetők a járvány korábbi szakaszához képest nem gondolják úgy, hogy feladják az irodáikat, inkább csak átalakítják azt.

Érdekes trendet tárt fel a kutatás a digitalizáció kapcsán, a vállalatvezetők nagy része úgy gondolja, hogy a digitalizációt nem egyedül kell lefolytatnia, hanem valamilyen jellegű együttműködésben, összefogásban. A digitalizációnak összehangoltnak kell lennie.

Bíró Pál, a Google Magyarország Country Managere a digitalizáció és a fenntarthatóság kapcsolatáról beszélt a Rózsai Rezső előadását követő panelbeszélgetésen, amelyet a KPMG Magyarország vezérigazgatója moderált. Bíró elmondta, hogy az a tudás, adat és azok az eszközök, amelyeket a Google felhalmozott, azokat most próbálják skálázni és átadni a vállalatoknak.

Pistyur Veronika, a Bridge Budapest társalapítója, ügyvezetője elmondta, hogy vállalatvezetőként már most is sok olyan eszköz áll rendelkezésünkre a szemlélet megváltozásához, ami korábban nem. A fenntarthatósági, jövőképről szóló szempontok elemi szinten jelennek meg a vállalatvezetői döntésekben. Elmondása szerint viszont még összességében sok vállalatvezetőnek kell felismernie, hogy a rendelkezésre álló eszközrendszer átstrukturálásával nagy változásokat lehet elérni. Pistyur a fenntarthatóságot a diófa ültetéshez hasonlította: szerinte most kell elültetni, de majd csak az unokáink élvezik.

Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója elmondta, hogy a bank is úgy egyensúlyozik a megtérülési és ESG-szempontok szerint, hogy megpróbálja megelőzni a piacot, és nem feltétlenül a szabályozói környezetet figyelni. A Raiffeisen például már kijött egy olyan alappal, ahol ESG-súlyozott vállalatok vannak, és a vezérigazgató szerint van is erre kereslet. Ezen kívül a banknak van zöld jelzáloghitele és megemlítette a zöld kötvényt is. Mindemellett Zolnai saját bevallása szerint mégsem lelkes, mert ha csak a szabályozásra támaszkodunk, az nem lesz elég, mert "nem akarásnak nyögés a vége." Zolnai szerint azt is meg kell kérdezni, hogy mekkora árat fizetünk a fenntarthatóságért.

Ürge-Vorsatz Diána professzor, ENSZ Kormányközi Klímavédelmi Tantestületének Mérsékléssel foglalkozó Munkacsoportjának alelnöke elmondta, hogy már olyan helyzetben vagyunk, hogy lassan nem tudjuk megúszni a drágább, de fenntarthatóbb termékeket. Mert most még választhatunk, hogy mi állunk át fenntarthatóságra, vagy kívülről kapjuk meg. A professzor viszont pozitív jeleket is lát: szerinte az üzlet olyan mértékben változott meg, hogy amíg a világ nem változik jobb irányba, az ESG-szemlélet biztosan velünk marad. Ürge-Vorsatz elmondta, hogy ahhoz, hogy a másfél fokos átlaghőmérséklet-emelkedés alatt maradjunk, ahhoz a század közepére klímasemlegessé kell válnunk. Elmondása szerint a világ GDP-jének háromnegyede elhatározta magát emellett, úgyhogy nagyon gyors és jelentős változást látunk.

