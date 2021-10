Elárulta az Indotek és a Richter vezérigazgatója: ezek a külföldi terjeszkedés esszenciái

Anélkül nem lehet nagy céget építeni, hogy ne legyen releváns külföldi jelenléte - ezzel indította a nagyvállalati panelbeszélgetést Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio) vezérigazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum 2021 konferencián. Az Indotek gyakorlata az, hogy elsőként megpróbál egy kisebb üzletet bonyolítani a célpiacon a folyamatok megismerése érdekében, a Richter pedig sok esetben termékakvizíciókban gondolkodik.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat termékei mintegy 100 országban kaphatók, a leányvállalattal, képviselettel több mint 50 országban vannak jelen. Az árbevétel 90 százaléka külföldről érkezik, a profité ettől lehet magasabb is. A délelőtti folyó fizetési adatok alapján

a Richter nélkül vastagon mínuszos lenne Magyarország.

Jellinek Dániel, az Indotek vezérigazgatója ismertette, hogy 13 országban vannak jelen, és 10 országban van irodájuk. A terjeszkedés intenzív három évvel ezelőtt 5-6 országban volt jelenlétük.

A nagyvállalati beszélgetés moderátora, Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio) vezérigazgatója azt vetette fel, hogy Magyarország mennyire alkalmas a nemzetközi terjeszkedésre, illetve vitára bocsátotta az egyetemek színvonalát és az üzleti kultúrát.

Nagyon kevés olyan cég van ma Magyarországon, aki nem független: a Richternek a függetlenség 30 éve a zászlaján van - tette hozzá Orbán Gábor, aki megjegyezte, hogy

nem akarunk állami vagy leányvállalat lenni, hiszen utóbbi nem fog nemzetközi terjeszkedést végrehajtani, százból egy ilyen van.

Az állami vállalatnak pedig mások a prioritásai, nem arról van szó, hogy az állam rossz tulajdonos, egyszerűen nem fog tudni állami vállalat azok mellett a célok mellett, amelyeket követni kell, nemzetközi terjeszkedésbe kezdeni. A másik dolog, hogy tőkeerő kell hozzá, kevés magyar vállalatnak van meg az a mérlegszerkezete, amely ezt lehetővé teszi. Továbbá erős belföldi bázis kellene hozzá, a Richter ezt az adórendszeren keresztül megkapja, de már a gyógyszer-támogatási rendszeren keresztül az importőröknek jobb az érdekérvényesítő képessége, az autógyártóknak a beruházási pénzekhez jobb a hozzáférése - húzta alá a Richter vezérigazgatója.

Az Indotek vezérigazgatója jó tapasztalatokról számolt be:

a kormányzat nagyon támogatja a kifektetést, és nagyon sok program van, amely segíti a külföldre befektetni vágyó vállalkozókat,

másrészt az adórendszer és az életminőség is. Az utóbbi időszakban sikeresen toboroztunk munkavállalókat külföldről, ezért úgy érzem, hogy a nemzetközi munkaerőpiac számára is vonzóak vagyunk. Az oktatás minőségében nyilván még van hova fejlődni, de akiket mostanában találunk, azok tökéletesen beszélnek angolul, akár jobban is, mint például egy-két dél-európai piacunkon.

Külföld terjeszkedési tapasztalatok

Jellinek Dániel szerint nagyon elkényelmesedtek a magyarországi központú magyar vállalatok, kivétel az OTP, a Richter, a Mol, amelyek jó példának számít, rajtuk kívül kevesen fektetnek be több országba is. Ezen a téren úgy véli, hogy a vállalatoknak van dolga, és nem a kormányzatnak. Az Indotek gyakorlata az, hogy elsőként megpróbál egy kisebb üzletet bonyolítani a célpiacon a folyamatok megismerése érdekében, ezt követően vásárol jelentősebb tételt. Vannak könnyebb és vannak nehezebb piacok, elsőként azoknak az országoknak a piacán érdemes terjeszkedni, ahol a vállalati kultúra, adózási és jogszabályi környezet hasonló a miénkhez, ilyen például a visegrádi országokban tapasztalható.

Orbán Gábor pedig azt emelte ki, hogy a legjobb nemzetközi értékláncban gondolkodni, bekapcsolódni, alapvetően partnerségeket keresni és nem feltétlenül akvizíciós célpontokat. A Richter sok esetben termékakvizíciókban gondolkodik, ilyen volt egy évvel ezelőtt a fogamzásgátló tapasz, amely hatalmas ügylet volt, de mégsem cégvásárlás.

A Richter vezérigazgatója szerint a nemzetközi verseny már nem vállalatok között zajlik, hanem ökoszisztémák között, amelyek részei az iparvállalati tudásbázisok mellett az egyetemi világ, az inkubátorházak, startupok, kutatóintézetek, tehát az tudásintenzív szereplők. Ezek hálózata és a közöttük lévő kapcsolatrendszer tudja kitermelni azt a magas hozzáadható értéket, amely külföldön eladható. Tehát, ilyen szempontból kell még fejlődnünk. Jellinek Dániel azt tette hozzá, hogy Magyarországon a légi kapcsolat fejlesztésre szorul.

Nagyszabású tervek a jövőre nézve

Orbán Gábor a gyógyszeripari cég növekedését a következő 4-5 évben alapvetően a nőgyógyászati portfólió termékeinek a felfuttatásában látja, emellett kutatásfejlesztési feladataik vannak.

Jellinek Dániel szerint az Indotek a kontinentális Európában lesz aktív az említett időintervallumban. A Balkánon létrehoztak egy infrastruktúra alapot, amelynek kedvező hatásai lesznek a jövőre nézve, emellett reméli, hogy jelentősen növelni tudják majd az ingatlan portfóliójukat.

