Koronavírus: hirtelen változtak meg a magyar járványadatok

Dupla sebességre váltott a koronavírus-járvány terjedése Magyarországon - jelentette ki az RTL Klub Híradójának nyilatkozva Vattay Gábor az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője.

Az elmúlt héten hirtelen változtak meg a hazai adatok, a puszta számok is ezt mutatják, de közelebbről megnézve, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag dupla sebességre váltott a járvány a megelőző egy hónaphoz képest - fejtette ki a csatornának a szakember, aki azt jelzi előre, hogy

akár már erre a hétvégére vagy péntekre 1500 körüli napi esetet várhatunk, két hét múlva pedig már 2000 körüli napi fertőzöttszám várható.

Ez a tempó hasonló a más országokban tapasztalható negyedik hullámhoz, itt a szakember Nagy-Britanniára és az Egyesült Államokra gondolt. Ennek oka szerinte, hogy mostanra csúszott ki a magyar oltott lakosság körülbelül fele abból az idősávból, amíg az oltások a terjedés ellen is védenek. Ez körülbelül 5 hónap, amíg az oltás magát a terjesztést is akadályozza. Amikor ez lejár, akkor hirtelen, az 5 hónapnál régebben oltottak is terjeszteni fogják potenciálisan a járványt.

Úgy vélekedett, hogy a harmadik oltást nagyon kevesen választják, ezért

ez a helyzet a következő két hónapban csak romlani fog.

A következő 1 hónapos időszakban a járvány nagyon gyorsan fog terjedni, magas lesz a napi esetszám és ezt követően 1-1,5 hónap között várható a kiugrás tetőzése - magyarázta Vattay Gábor, aki arra is kitért, hogy az esetszám csúcs függ a tesztelés mértékétől is. A tanszékvezető 5-6 ezer körüli napi új esetszámot vár, ami később napi 4000 esetre fog visszaesni és ez az időszak hosszan fog tartani.

Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának megbízott igazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján közben arról beszélt, hogy három lehetséges forgatókönyv áll előttünk a hazai járványhelyzet tekintetében.

