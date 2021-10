Ne számítsunk rá, hogy megszabadulunk a magas inflációtól

A jelenlegi magas inflációs környezetet elsősorban a kínálati oldal sokkja okozza, amely velünk marad még egy ideig - mondta Giada Giani, a Citi szenior közgazdásza a Portfolio Budapest Economic Forum című konferenciáján. A közgazdász ugyanakkor lát pozitív jeleket a kilábalás szempontjából.

Nagyon szokatlan recessziót látunk az előző 18 hónapban, amelyet egyszerre idézett elő a kereslet és a kínálat (előbbi a lakosság távolságtartása, másik az ellátási zavarok miatt) - mondta Út a koronavírus utáni helyreállításhoz az euróövezetben című előadásában Giani. Ehhez képest ma azt látjuk, hogy az eurózóna gazdaságában gyors és erős a helyreállás a keresletben, amely leginkább a magas átoltottságnak köszönhető a közgazdász szerint. Emiatt újra lehetett indítani a gazdaságot, és így megugrott a fogyasztás és a beruházás is.

Az eurózóna gazdasága akár még ebben az évben visszatérhet a válság előtti szinthez, de ez még nem azt jelenti, hogy kilábaltunk a válságból

kilábalásról majd akkor beszélhetünk, ha elérjük a válság előtti trendet,

azaz azt a szintet, ahol a gazdaság válság nélkül lett volna. Ma viszont jelentős kínálati sokkot látunk, amely a Citi közgazdásza szerint nagyon komoly. Leginkább az energiaszektorban beszélünk erről, ennek a szektornak a válsága pedig hatása lehet a kilábalásra is. A gáz ára például nagyjából hatszorosára nőtt tavalyhoz képest, a lakossági energia pedig részét képezi a fogyasztói árindexeknek. Eddig azt láttuk, hogy a gázárak emelkedésével nőttek az elektromos áramszolgáltatások árai is, ez pedig felhajtja a fogyasztói árindexet, azaz a lakossági energiaárak meglódulásával az infláció is megugrik.

Giani emlékeztet rá, hogy az energia a lakossági fogyasztói kosárban 10%-ot tesz ki, ami komoly súly, így ennek az áremelkedése egy nagyon komoly ütés szerinte. A kormányzatok megpróbálhatják ezt mérsékelni például adóemeléssel, de ez nem lesz elég ahhoz, hogy jelentős mértékben mérsékeljék a lakossági energiaárak megemelkedését.

A másik fontos tényező a vállalatok nyereségrátája. A Citi közgazdásza emlékeztet, hogy a termelési költségeknek átlagosan 3%-át teszik ki az energiaárak, de vannak energiaintenzív szektorok (például a közlekedés), amelyek nagyobb ütést kapnak majd. Ez ronthatja ezeknek a vállalatoknak a beruházási hajlandóságát, emellett árat emelhetnek - ami tovább növeli az inflációt, és az is lehet, hogy részlegesen leállítják a termelést a magas energiaárak miatt, mert egyszerűen nem térül meg

Ez pedig érthető módon hatást gyakorol a gazdasági növekedésre a keresleten és a kínálaton keresztül is

- mondta.

A fenti baloldali ábra Németországot mutatja: a világosabb vonal a gyáripari megrendeléseket, a sötétebb az ipari termelést mutatja. Tisztán látszik, hogy a kereslet már helyreállt, amit az ipari kibocsátás nem tudott követni az ellátási probléma miatt.

Ezen kívül további kockázatot jelent a kínai lassulás is, az ellátási zavarok ott is nagy problémát okoznak, miközben a kereslet erős.

Ha mindent egybevetve nézünk, azt mondhatjuk, hogy a továbbiakban is jelentős áremelkedésre számíthatunk - mondta a közgazdász.

Ugyanakkor elmondta, hogy egyetért azzal a nézettel, hogy az infláció átmeneti lesz, jelenleg ugyanis súrlódások okozzák a kereslet és a kínálat között: a kereslet helyreállt a válság előtti szinthez képest, a kínálat a sokk miatt viszont nem tudja ezt követni. Amikor a kínálati sokkok megszűnik, mérséklődni fog az infláció.

Giani emellett szólt a béremelkedésről is, amit a jegybankok néznek: ha ugyanis jelentős mértékben nőnek a bérek, az azt jelenti, hogy az inflációs várakozások beépültek a bérekbe, ami maga is árfelhajtó lehet. Ha a jegybankok ezt látják, akkor erre válaszul léphetnek, a közgazdász viszont arra számít, hogy a bérek az infláció alatt nőnek majd. Ez támogatja azt a nézetet, hogy az infláció átmeneti lesz.

Van ugyanakkor két olyan tényező, amely a Citi közgazdásza szerint rendkívül kedvező hatást gyakorolhat a kilábalásra:

az egyik ilyen, hogy a válság alatt rendkívüli mértékben megnőtt a megtakarítási ráta,

a másik pedig a Next Generation EU program, amely a leginkább rászoruló tagállamokban robusztus növekedést generálhat akkor is, ha a forrásokat nem teljesen hatékonyan költik el.

Szólt még a közgazdász a fiskális és monetáris politikáról is. Németországban volt egy nagyon fontos választás, amely szerinte nem jelent majd teljes váltást az európai fiskális politikában, de mivel a német pártok elkötelezettek a zöld fordulat iránt, ezt európai szintre emelhetik, ahol emiatt majd változtatni kell a fiskális szabályokon, a Stabilitási és Növekedési Paktumon Európában. A monetáris politikáról azt mondta, hogy konzervatívabb megközelítésre számít az EKB-tól.

