Veszélyes szintre emelkedett tegnap a legfontosabb magyar járványmutató

Az elmúlt hétig Magyarországon 1,1-1,2 volt a járvány terjedési sebességét mutató reprodukciós ráta, tegnap azonban 1,3-ra emelkedett, egyelőre azonban még nem tudni, hogy ez hoz-e járványügyi fordulatot idehaza - derült ki Oroszi Beatrix epidemiológus szerdai előadásából.

A a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának megbízott igazgatója az IME Országos Infekciókontroll és Betegbiztonsági konferencián tartott előadásában az Index tudósítása szerint arra hívta fel a figyelmet, hogy

ha az R szám 1,3-1,4-re emelkedik és stabilizálódik, akkor ugyanakkora hullámra lehet számítani, mint amekkora a 2. és a 3. hullám volt.

"Jelenleg a legkevésbé érdekes, hogy mikor lesz a mostani hullámcsúcs. Szlovénia, Ausztria és az Egyesült Királyság a bizonyíték arra, hogy a várt csúcs után jöttek újabb és újabb csúcsok és platózás, így ha egy csúcson túl vagyunk, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy vége a járványnak" - fejtette ki Oroszi Beatrix.

A járványügyi szakértő a Portfolio keddi konferenciáján is felszólalt.

A legutóbbi járványadatok azt mutatják, hogy látványosan gyorsul itthon a fertőzés terjedése.

A szakember arról is beszélt, hogy a kedvező forgatókönyv alapján Magyarországon sikerül tartani az 1,2-es R-értéket, növelni lehet az átoltottságot, sokan viselik majd a maszkot, tartják a távolságot, így a járványgörbét laposan lehet tartani. A rossz forgatókönyv szerint viszont a hidegebb időben egyre többet leszünk zárt térben, ahol hatékonyabban terjed a kórokozó, így nőhet az R-érték, és emiatt elnyújtott „platóidőszak” várható, ami újra hatalmas nyomás alá helyezi az ellátórendszert a magas esetszám miatt.

Kiemelte, hogy csak a védőoltásra nem lehet alapozni a védekezést. "A maszkhasználat, a távolságtartás, és esetleg a védettségi igazolvány szélesebb körű megkövetelése bizonyos terekben nagyban csökkentheti a fertőzésszámot" - tette hozzá a portál beszámolója szerint.

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság által rendezett IME konferencián Jakab Zsuzsanna, a WHO magyar vezérigazgató-helyettese arra figyelmeztette a hallgatóságot, hogy a jövőben a deltánál jóval nagyobb fertőzőképességű koronavírus-mutánsok várhatóak, fel kell ezért készülni rájuk. "Sokan úgy viselkednek, mintha vége lenne a járványnak, miközben a globális Covid-halálozás lassan eléri az 5 milliót" - jegyezte meg. Szerinte már a delta variáns is olyan reprodukciós rátával bír, hogy ha a Föld teljes lakosságát beoltanánk, akkor is terjedne a vírus.

