Gulyás Gergely: Brüsszel nyílt támadást intézett a rezsicsökkentés ellen

Az Európai Parlament szélsőséges szervezet, most a lengyel miniszterelnök is megtapasztalhatta ezt - vélekedett Gulyás Gergely annak kapcsán, hogy Lengyelországról vitáztak az EP-ben a héten, azt is hozzátette, hogy Magyarország álláspontja ebben világos.

A nemzeti jog és az uniós jog viszonyával kapcsolatos viták az elmúlt években is láthatóak voltak - fogalmazott. Ezek után cseh és német bírósági döntéseket hozott fel példaként a múltból, arra célozva, hogy a lengyel helyzetet az EP-ben túlságosan felfújták.