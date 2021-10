Már csak ez hiányzott: évtizedes csúcson a légúti betegek száma

Szeptember óta rekordszámú megkeresést kapnak a háziorvosok, egy rendelésen akár ötven-hatvan beteg is megfordul - írja az Index.

A koronavírustesztek többségét az Országos Mentőszolgálat kivonuló egységei végzik, de ha a páciens nem mutat erős tüneteket, akkor statikus mintavételi ponton is lehetősége van a szűrésre - emlékeztet cikkében az Index. A héten ugyanakkor a háziorvosok is nagy számban kaptak antigéngyorsteszteket, így a tesztelési munkálatokba most ők is komolyabban becsatlakoztak. Kezdetben ennek nem mindenki örült, aláírásgyűjtés is indult, ám idővel világossá vált, hogy a rendelői tesztelés csupán opcionális, ami sokak számára megkönnyebbülést jelentett.

Az intézkedés bevezetésére vélhetően a növekvő esetszám, valamint a nem Covid okozta légúti megbetegedések őszi gyakorisága miatt volt szükség.

„Amennyiben a rendelőben nincsenek meg azok az infrastrukturális feltételek, amelyek mellett a teszt biztonsággal elvégezhető, akkor az orvos az eddig ismert módokon külső helyszínre szervezi le a páciens szűrését. Egyébként bizonyos járási hivatalok kis mennyiségben eddig is biztosítottak teszteket a praxisoknak, a különbség most annyi, hogy ezentúl nagyobb számban kapnak” – tisztázta a lapnak Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének (Haosz) alapítója.

Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik légúti panasszal rendelkeznek, továbbra is telefonon jelentkezzenek.

Az egyéb légúti megbetegedések pedig azért fordulhatnak elő nagyobb számban, mert míg tavaly a szokásos vírusok ellen is védett a maszk és a távolságtartás, nem "edződött" az immunrendszerünk, most azonban hazánkban jelenleg korlátozások nélkül élhetünk. Sokat vagyunk közösségben, és a maszkviselés sem kötelező.

„A praxisokban a légúti megbetegedéseknek csupán öt százalékát teszi ki a Covid. Szeptember óta részben az alacsonyabb hőmérséklet, részben az iskola elindulása miatt

az egyéb légúti betegek száma rohamosan nőni kezdett, évtizedes csúcsot döntött, de a háziorvosok a hatalmas teher ellenére is jól szervezték a feladataikat

– tette hozzá Békássy Szabolcs.

Címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila