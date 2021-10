Papírhiány van Magyarországon a brutális áremelkedés miatt

Papírhiány van Magyarországon, amelynek következtében egyes papírkereskedők már szűrik a megrendeléseket, vagy mennyiségi kvótákat vezettek be az ellátási gondok miatt – írja a Napi.hu

A mostani helyzetet a papír előállításához szükséges cellulóz árának brutális emelkedése idézte elő, de az akadozó globális szállítás is közrejátszik benne.

Ha az elmúlt hónapok görbéit nézzük, elmondható, hogy a cellulóz áremelkedése szinte függőleges ívet ír le

- mondta Dr. Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség ügyvezető igazgatója.

Szintén fontos változás, hogy a papír szállítására is használt konténerek árai a négyszeresükre nőttek globálisan. Az év elején még 3 ezer dollárra rúgott az áruk, ma azonban már 12 ezer dollárt is elkérhetnek értük. A piacot ráadásul az energiaárak emelkedése is igen rosszul érintette.

Az nem várható, hogy az elkövetkező hónapokban érdemben javuljon a helyzet, leghamarabb jövő nyárra lehet ebben bízni. Ez azonban azt jelenti, hogy a megnövekedett költségeket a nyomdák tovább fogják hárítani a megrendelőkre, tehát rövid távon is növekedni fog a papíralapú nyomdai termékek ára.

Címlapkép: Daniel Vegel/Corporate Photography and Videography Services Budapest