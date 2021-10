Energiaválság: összecsaptak az EU-tagok az energiapiac radikális átalakítási ötlete körül

Rendkívüli energiaügyi miniszteri uniós tanácsülést tartanak ma Luxemburgban, amely előttre úgy tűnik, hogy három főbb táborra szakadtak a tagállamok az elszálló áram- és gázárak láttán. Éppen ezért egyelőre tövid távú egyhangú megoldásra sem lehet számítani, így az árak valószínűleg legalább tavaszig megemelkedett szinteken maradhatnak.

A múlt csütörtök-pénteki EU-csúcs első napján központi téma volt az energiaárak elszállása és amint megírtuk: lényegében arról döntöttek egyhangúan a tagállamok, hogy mindenki oldja meg maga otthon a bajokat az Európai Bizottság minap összefoglalt intézkedéscsomagjából szemezgetve. Arról is döntöttek, hogy az energiaügyi miniszterek ma majd tovább boncolgatják a lehetőségeket, illetve a decemberi EU-csúcson visszatérnek a kérdésre, valamint egy átfogó energiapiaci vizsgálatot is elrendeltek.

A keddi luxemburgi miniszteri ülés előtt a jelek szerint három főbb tábor van a helyzet kezelési irányait illetően (vannak átfedések a táborok között és az álláspontok sokszínűsége ennél valójában bonyolultabb):

Ne nyúljunk bele radikálisan a szabályozásba, vannak eszközök a tagállamok kezében. A mai ülés előtt lényegében ezt javasolja kilenc uniós tagállam: Ausztria, Németország, Dánia, Észtország, Finnország, Írország, Luxemburg, Lettország és Hollandia. Az általuk kiadott állásfoglalás, amint azt a Politico közzétette, amellett érvel, hogy az áram- és gázárak elszállása nagyrészt fundamentális eredetű (járvány utáni gazdasági helyreállással megugró kereslet és ezzel nem lépést tartó kínálat), és nem a 2050-es uniós klímacélt elősegítő Fit for 55 csomaggal, illetve az ETS-rendszer tervezett kibővítésével függ össze. Szerintük a megoldás az energiahatékonysági és megújuló energiás projektek még gyorsabb elterjesztése és az uniós energiapiaci összekapcsolódás fokozása, azaz az Európai Bizottság helyzetértékelésével értenek egyet, így semmiképpen sem támogatják az uniós árampiaci szabályozásba való adhoc jellegű belenyúlást. Radikális lépés kell, egyedi felmentésekkel. A „rendkívüli időkhöz rendkívüli lépések szükségesek” című hozzáállást főként a spanyolok szorgalmazzák, akik szintén a miniszteri ülésre kiadtak egy összefoglalót. Ehhez a csoporthoz nagyrészt még a franciák, csehek és görögök is hozzátartoznak a Reuters helyzet összefoglalója szerint. A spanyol anyag első része amellett érvel, hogy az árazási képlet megváltoztatása segítségével minél inkább le kell választani az áram árának kialakulását a gázáraktól és ehhez a tagállamoknak kvázi egyedi felmentés kellene. A javaslat lényege az, hogy az ár a nemzeti energiamixben megtermelt átlagos árhoz igazodna, nem pedig ahhoz, ami a mostani helyzetben van, miszerint a maradék elven még szükséges energia ára a legdrágább elérhető energiahordozóhoz, a gáz árához igazodna. Ezért van ugyanis az, hogy míg az uniós átlagos energiamixben egyötöd körüli a gáz súlya, aközben az áram árának elszállása most jelentős részben a gázár elszállásához kötődik. A spanyol javaslat további része, hogy egy felső plafont szabnának az áram előállításához szükséges gáz árának jegyzésénél, és hozzákapcsolnának egy kompenzációs mechanizmust is. Ezek lennének a rövid távú javaslatok, de közép távon a közös gázbeszerzés és tárolás javaslatát is „erőltetik” a spanyolok, akárcsak az ETS-rendszerbeli piaci spekuláció kiiktatását. A franciák is támogatják a spanyol javaslatot, igaz az áramtermelésben 70%-os a nukleáris energia súlya és egy nagy központi energiaszolgáltató van, így viszonylag könnyű átvinni náluk az energiamixbeli átlagos árazásra való átállást, miközben sok más országban a jelentős súlyú megújuló energia súlya miatt egy ilyen átállás sokkal nehézkesebb lenne. Ezért utal az egyedi felmentés lehetőségére a spanyol javaslat. A Fit for 55 csomagba kell belenyúlni, hogy ne az emberekkel fizettessék meg a költségeket. A V4-együttműködés egyik minapi jele volt az, hogy a múlt heti EU-csúcson azt képviselték: a Fit for 55 csomag egyik tervezett lépéseként az ETS-rendszer közlekedésre és épületekre kiterjesztését nem szabad megengedni, mert így az emberekre rónak többlet költségeket a nagy környezetszennyező cégek helyett és egyébként is a túl rövid gázvásárlási szerződésekre való bizottsági ösztönzés vezetett a mostani helyzethez, miközben a hosszú távú szerződések növelik az ellátásbiztonságot. Ennek a tábornak az álláspontjáról egyelőre nem világos, hogy az hogyan kezelné rövid távon érdemben az elszálló energiaárak kérdését, inkább annak az áthárítási mechanizmusát módosítaná, illetve a részleges a 2050-es klímacélhoz vezető út céljainak lazítását, távolabbra kitűzését veti fel, és éppen ezért a fenti első tábor hevesen ellenzi is ennek a tábornak a megközelítését.

A Politico friss helyzetértelmezése a fentieken felül arra is felhívja a figyelmet, hogy az S&P Global Platts elemzője szerint Oroszország sokat tehetne a helyzet rendezésére, mert ha több gázt pumpálna Európába, akkor a gázárak mellett az áramárat is le tudná szorítani. Jelenleg az uniós együttes gáztározók mintegy 77%-os töltöttségűek az ilyenkor szokásos 90% helyett és arra mutat rá az elemző, hogy az eltérés nagyrészt a németországi gáztározók miatt van, ahol az orosz tulajdonú tározókban most alacsony a töltöttség. Lenne pedig orosz gáz és sok gázt is termelt ki Oroszország, így tehát ha az Északi Áramlat2-t engedélyeznék a németek, akkor a plusz gázszállítások, illetve a német tárolók orosz érdekek melletti feltöltése segíthetne kezelni a mostani akut helyzetet.

