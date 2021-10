Hiperinflációtól retteg a Twitter vezére, de a sztárbefektető szerint inkább defláció jön az ünnepek után

Cathie Wood innovációs befektető, az ARK Invest alapítója és vezetője reagált Jack Dorsey, a Twitter alapítójának hiperinflációról szóló jóslatára. Wood szerint nemhogy hiperinfláció nem lesz, de még defláció is előfordulhat az ünnepek után.

Twitteren reagált Cathie Wood, az ARK Invest vezérigazgatója Jack Dorsey Twitter-vezér jóslatára, aki szerint hiperinfláció közeleg a gazdaságban. "A hiperinfláció megváltoztat mindent. Ez már elkezdődött" - mondta Dorsey. A meglepő és egyelőre teljesen légből kapottnak tűnő jóslatra egyébként David Rosenberg közgazdász is reagált a CNBC-n, és a hiperinflációs kijelentésről azt mondta, hogy

abszolút röhejes.

Wood válaszában azt írta, hogy nem hiperinflációtól kell tartanunk, a defláció ugyanis sokkal nagyobb veszélyt jelent. Szerinte három tényező miatt számíthatunk arra, hogy a jelenlegi magas infláció hamarosan eltűnik, és az árak csökkenésbe fordulnak. Ezek közül két tényező ciklikus, egy pedig hosszú távon is fennáll majd:

a technológia árának csökkenése,

a kínálati oldal túlzott reakciója az ellátási válságra,

az innovációra képtelen vállalatok eltűnése.

A technológiai árának változásáról elmondta, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése évről évre 40-70% között csökken, aminek jelentős deflációs hatása van. A kínálati nehézségek szerinte hamarosan szintén dezinflációs hatással bírnak majd, a vállalatok ugyanis megsokszorozták rendelésüket, hogy a kilábalás miatt felpattant keresletnek meg tudjanak felelni, így az várható, hogy a kínálat majd meghaladja a keresletet, ahogy a lakosság egyre inkább a szolgáltatószektor felé fordul majd.

A harmadik tényező az innovációra képtelen vállalatok kiszorulása. Szerinte az S&P 500 index vállalatainak nagy része követte ezt a modellt, amelyben a cél az osztalékfizetés és a saját részvényvásárlás volt, és ezek a vállalatok nem fektettek elég erőforrást az innovatív beruházásokba. Szerinte a nagy részvényindexek is veszélyben vannak emiatt a folyamat miatt.

Végül szót ejtett a pénz forgási sebességéről is. Emlékeztetett, hogy a 2008-2009-es válság után, amikor a Fed eszközvásárlásba kezdett, arra számított, hogy az infláció fellendül majd. Mivel azonban a pénz forgási sebessége csökkent, ezért az infláció is elmaradt. Wood szerint jelenleg is azt látjuk, hogy a pénz forgási sebessége csökken.

A közgazdászok szerint a hiperinflációs előrejelzés teljesen megalapozatlannak tűnik, de a deflációs várakozások sincsenek összhangban a piac és a jegybankok várakozásával. A legnagyobb jegybankok arra számítanak, hogy az áremelkedés üteme a következő év második felében térhet vissza a célszint környékére, de az EKB-nál például még a kétéves horizonton is 1,5-2% közötti áremelkedést várnak. A piac valamivel pesszimistább, a befektetők egy része nem hisz a jegybankoknak, és időben hosszabban elnyúló cél feletti áremelkedést áraznak. Mind a hiperinflációs, mind a deflációs forgatókönyv messze van a közgazdászok döntő többségének várakozásától.

Címlapkép: Getty Images