Koronavírus - A WHO szerint korántsem ért véget a járvány, Romániában felpörgött a lakosság immunizálása

Egyre több szomszédos országban és Európa új járványgócában, az Egyesült Királyságban is berobbanni látszanak az új koronavírus esetszámok, a negyedik járványhullám úgy tűnik, elérte a kontinenst, és a jelek szerint Magyarországot is. Itthon az egy héttel korábbi adatközléskor még csak 857 új esetről számoltak be, így egy hét alatt közel duplájára, 98 százalékkal 1701-re nőtt az új koronavírusos fertőzöttek száma, míg a halálozások száma egy hét alatt 175 százalékkal 44 főre emelkedett. A koronavírus-járványról szóló híreinket ebben a cikünkben szedjük össze kedden.