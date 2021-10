Christine Lagarde: Teljesen biztosak vagyunk benne, hogy a magas infláció átmeneti

A jegybank nyáron jelentette be, hogy a harmadik negyedévre vonatkozóan csökkenteni fogja a havi eszközvásárlások összegét, akkor azonban hangsúlyozta, hogy ez mindössze kiigazítás, ugyanis az első negyedévben megemelt összeget csökkentik vissza a korábbi szintre. Akkor mi is úgy értékeltük és Lagarde is azt kommunikálta, hogy ez nem tekinthető az eszközvásárlási program kivezetésének. A csökkentéseket kis mértékben meg is kezdte a jegybank:

Ugyanezen logika mentén most is azt mondhatjuk, hogy a negyedik negyedévre vonatkozó csökkentés ismételten csak kiigazítás, technikailag nem tekinthető a tapering-folyamat elkezdésének, hiszen annak szükségszerűen fokozatosan csökkenő vásárlásokkal kell végződnie, majd a végén meg kell szűnnie az eszközvásárlásnak.

Gyakorlatilag azonban mégis azt mondhatjuk, hogy a pandémiás eszközvásárlási program kivezetése ezzel újabb szakaszba lépett.

Természetesen nem tudjuk még, hogy decemberben milyen döntés születik, és ha valóban ki is vezetik a PEPP-et, a jegybanknak számos lehetősége van a nagy összegű vásárlások fenntartására. Ráadásul ha csak "kis mértékben" csökkentik, ahogy a közleményben ígérik, még az is nagyobb összegű havi vásárlásokat eredményezhet, mint 2020 nyarán. Így tehát összességében nem beszélhetünk komoly szigorításról, és továbbra sem tudunk semmit arról, hogy mi lesz az eszközvásárlási program sorsa március után.

Christine Lagarde sajtótájékoztatója 14:30-kor kezdődik, de alighanem a jegybankelnök nem fogja elárulni, mi lesz a PEPP hosszú távú sorsa, és azt fogja mondani, hogy nem taperingről van szó, hanem kiigazításról. Lagarde sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük ebben a cikkfolyamban.