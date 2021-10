Hamarosan lejáró szavatosságú gyorsteszteket küldtek a háziorvosoknak

Kínai gyártmányú, december elején lejáró szavatosságú Covid-teszteket küldött szét a háziorvosoknak a légúti panaszokkal érkező páciensek gyorstesztelésére a fővárosi kormányhivatal –írja a 24.hu.

A héten a háziorvosok nagy számban kaptak antigén gyorsteszteket, így a tesztelési munkálatokba most ők is komolyabban becsatlakoznak. Kezdetben ennek nem mindenki örült, aláírásgyűjtés is indult, ám idővel világossá vált, hogy a rendelői tesztelés csupán opcionális, ami sokak számára megkönnyebbülést jelentett.

A tesztcsomagok érkezéséről Sára Botond kormánymegbízott, a Fővárosi Oltási Munkacsoport vezetőjének aláírásával a kormányhivatal küldött értesítést a budapesti háziorvosoknak. A 24.hu azt írja, a rendelőkbe végül egy kínai cég, a Wondfo Biotech antigéntesztejeit szállították ki.

A lapnak több fővárosi háziorvos megerősítette, hogy a hozzájuk érkező tesztek ugyanabból a szállítmányból származnak, amiből már tavasszal szétküldött egy nagyobb adagot – felhasználási utasítás nélkül – a kormányhivatal.

A csomagoláson található gyártási és lejárati adatok megegyeznek az áprilisi csomagokban talált tesztekével: 2020-ban gyártották őket, a forgalmazhatóságuk pedig 2021. december 2-áig tart.

Ez persze azt jelenti, hogy ha addig nem használják fel a teszteket, akkor hiába küldték ki őket a háziorvosoknak.

A címlapkép forrása: Getty Images.