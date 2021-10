Kötelező oltás Magyarországon: 10 pontban a lényeg

A kormány eddig azt hirdette, hogy a védőoltás az egyetlen hatásos fegyver a koronavírus-járvány ellen, azonban szerdán új védelmi intézkedésekről döntött. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be ezeket, így többek között a kötelező munkahelyi oltás bevezetésének lehetőségét.

A kormány döntései közül a legnagyobb figyelem a kötelező koronavírus elleni védőoltás lehetőségének céges bevezetését övezi. A miniszter ennek kapcsán felidézte, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára döntött így a kormány. Parragh László, az MKIK elnöke a Portfolio-nak nyilatkozta júliusban, hogy a munkaadóknak lehetővé kell tenni, hogy kötelezővé tegyék a koronavírus elleni védőoltást a munkavállalóik számára. Parragh László akkor azt mondta: ma is elterjedt gyakorlat, hogy a vállalatok elvárják a dolgozóiktól az oltást, a jogszabályi módosítás viszont megkönnyítené ezt a lehetőséget. Az elnök szerint a vállalatvezetők részéről erős igény van erre a szabályozásra, csak így lehet ugyanis elkerülni, hogy a gazdaságot le kelljen újra zárni. Korábban már írtunk arról, hogy nyáron már volt arra példa, hogy kötelezővé tették bizonyos munkakörökben az oltás felvételét külföldön.

Gulyás Gergely csütörtöki, oltással kapcsolatos bejelentésének legfontosabb elemei:

A cégek jogot kapnak, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást, ha az ott dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják a munkáltatók. A munkaadó szabadon dönthet a kötelező oltásról. Felmentést kérhetnek az oltás alól, akiknek orvosi igazolás áll rendelkezésükre, hogy nem kaphatnak. Fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni azokat, akik nem oltatják be magukat. Ha 1 évig nem veszik fel az oltást, akkor meg lehet szüntetni a munkaviszonyt. Az első oltást december 15-éig kell felvenni a munkavállalóknak, ahol ezt elrendelik. Mindenki azt a típusú oltást veheti majd fel, amelyiket szeretné. Az állami alkalmazottak esetében kötelező lehet az oltás a fő szabály szerint, de a részletszabályok még kialakításra kell, hogy kerüljenek. Állami szektorban dolgoznak a tanárok is, így rájuk is az általános szabályokat szeretné a kormány bevezetni. A rendelet hamarosan, napokon belül megjelenik.

A miniszter azt is elismerte, hogy szóba került az oltások általános kötelezővé tételéről is, de azt végül nem rendelték el. Több érv szól amellett, hogy ez a döntés is alkotmányos lenne, de ezt nem hoztuk meg - mondta Gulyás Gergely.

A konkrét esetben, a munkavállalóknál van egy szükségszerűség, és ez az, hogy ha valaki a munkahelyi kollektíva része, akkor az ő oltottsága az egész közösségre hatással van - magyarázta a tárcavezető.

Címlapkép: Beoltanak egy nőt az amerikai Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcinájával a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán 2021. október 28-án. Forrás: MTI/Balázs Attila