Kulcskérdés lesz a munkaerőhiány a kötelező oltás elrendelésénél a kereskedelemben

Szabadon választható lehetőségről van szó azzal, hogy a munkáltató elrendelheti dolgozói körében a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét - mondta a Portfolio megkeresésére Vámos György. Az Országos Kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az, hogy a kereskedelemben milyen irányban mozdulnak majd el a cégek, az majd kiderül. A mérleg serpenyőjében a jelentős munkaerőhiány is benne lesz, de a végső döntést ma még nyilván nem lehet tudni.

Vámos György kiemelte: a Magyar Közlönyben fogják pontosítani az elrendelés feltételéit.

"Miután ez egy választási lehetőséget jelent, és olyan értelemben újdonság, hogy ma kaptunk mi is a kormány döntéséről hírt, ezért nyilván minden cég mérlegeli, hogy neki ez szükséges-e vagy nem. A mérleg serpenyőjében a jelentős munkaerőhiány is benne lesz" - tette hozzá.

A főtitkár elmondta, hogy semmiféle olyan felméréssel, összegzéssel nem rendelkezik a szövetség, amely arra utalna, hogy melyik cég dönthet majd erről, és nem is tervezik ilyen készítését a szabad döntés miatt. Korábban, amikor ez felvetődött, akkor hangoztattak bizonyos fenntartásokat, de mostanra azok okafogyottá váltak a rendelkezés miatt.

Kitért arra is, hogy a dolgozóktól nem lehet megkérdezni, hogy be vannak-e oltva a személyiségi jogok miatt, ezért arról, hogy milyen az átoltottság ebben a szektorban nem lehet pontos képet adni. Ez egy cégnél akkor derülhet ki, ha elrendeli a kötelező oltást, illetve ha valaki önként közli munkáltatójával. A kereskedelem szintjén ezt nehéz összegezni is, mivel sok a kisvállalkozás is. A kereskedelem összetétele vegyes árucsoportonként, értékesítési csatornánként változatos, kisebb vagy nagyobb a lánc, és az sem mindegy, hogy ruházatot vagy élelmiszert néz az ember.

