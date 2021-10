Sofőrhiány: Magyarországon is összeomlás jöhet, ha nem lépnek időben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagy-Britanniában a brexit miatt alakult ki sofőrhiány, az ellátási láncok is összeomlottak, a boltok polcai gyakran üresek maradtak. Jelenleg Magyarországon nincs ehhez hasonló azonnali gond, de hosszabb távon itthon is összeomolhat az ellátási lánc, mivel a sofőrök jelentős része néhány éven belül nyugdíjba vonul, az utánpótlás pedig kevés - számol be az ATV Híradó riportjában.