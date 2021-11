Begyűrűzött a drágulás a temetkezési szektorba, a világjárvány alatt megnőttek a munkaterhek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tavalyhoz képest 10 százalékkal többe kerül most temetni. Emelkedett a koporsók alapanyagát adó fa, a szállításhoz szükséges benzin és a hűtést biztosító áram ára, sőt egyre kevesebb a sírásó is, ráadásul a világjárvány miatt a szektor munkaterhei is megnőttek - derült ki a G7 összeállításából.