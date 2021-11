Glasgow-i klímacsúcs - Kiakadt az ENSZ-főtitkár: elég abból, hogy gyilkoljuk magunkat fosszilis üzemanyagokkal!

MTI Cikk mentése Megosztás

A szakadék szélére sodorja az emberiséget a függés a fosszilis üzemanyagoktól - mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára hétfőn a skóciai Glasgowban, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 26. ülését (Conference of the Parties, COP26) hivatalosan is megnyitó beszédében.