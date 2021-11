Szeméthegyek között kerül sor a történelem egyik legfontosabb csúcstalálkozójára

Az ENSZ vasárnap kezdődött klímakonferenciája a történelem egyik legfontosabb diplomáciai csúcstalálkozója, amely az országokat vezető kormányok egyik utolsó és legjobb esélye lehet arra, hogy megelőzzék a klímakatasztrófát, amely felé ma a Föld és az emberiség a tudományos jelentések alapján tart. Miközben azonban több mint kérdéses, hogy a tárgyalások elérhetik-e a kívánt eredményt, már a rendezvény körülményei is éles kritikákat váltottak ki. A csúcstalálkozónak otthont adó Glasgow ugyanis úszik a szemétben, a konferencia szponzorainak klímaügyi elkötelezettségét erősen vitatják, és amíg több száz magánrepülőgép szállítja a helyszínre a gazdag országok és nagyvállalatok vezetői mellett a celebritásokat is, a klímaváltozás negatív hatásainak leginkább kitett közösségek képviselői szerint a brit hatóságok ellenséges hozzáállása miatt is a mostani lehet "legfehérebb" és legkiváltságosabb klímakonferencia, amit valaha rendeztek.

Valószínűleg nem sok olyan eseményt rendeznek a világban, mellyel kapcsolatban többek között a pápa, a brit királynő és Arnold Schwarzenegger is szükségét érzi, hogy kifejtse álláspontját, a Lego pedig kézikönyvet ad ki az alkalomra. Az ENSZ október végétől november 12-ig tartó klímaváltozási csúcstalálkozója ebbe a kategóriába tartozik, és a probléma súlyosságára tekintettel nem túlzott a figyelem, amely világszerte övezi a glasgow-i rendezvényt. Ezért is szembeötlő, hogy a klímakatasztrófa megelőzését célzó esemény és helyszíne szinte tálcán kínálja azokat a példákat, amelyek a klímaügy nehézségeire és kettősségeire reflektálnak. Mindenekelőtt az, hogy a skót mérnök és feltaláló James Watt mintegy két és fél évszázaddal ezelőtt éppen Glasgow-ban tökéletesítette a gőzgép működését, ezzel hozzájárulva az ipari forradalomhoz, mely bevezette a szén-, olaj- és földgázégetés a földi éghajlatot megváltoztató korszakát.

Szemétválság, ellenséges hozzáállás és képmutatás

A bolygó megtisztítását célzó csúcstalálkozóra egy olyan városban kerül sor, amely súlyos hulladékválságot él át, a közterületek jelentős részét illegálisan lerakott szemét lepi, ami állítólag a helyi patkánypopulációt is felvirágoztatta. A helyzetet a skóciai önkormányzatok és a hulladékgyűjtési közszolgáltatás krónikus alulfinanszírozottsága idézte elő, ami a szemétszállítás rendszerességének csökkenését eredményezte. Glasgow-ban a városi tanács idén döntött a szemétbegyűjtés megritkításáról, ráadásul a helyzet tovább súlyosbodhat a klímacsúcs alatt, mivel más önkormányzati alkalmazottak mellett a városi szemétszállítók, kukások és utcai takarítók is sztrájkolnak november első hetében. A glasgow-i "megalázó" állapotok miatt heves kritikákat kapott Nicola Sturgeon skót miniszterelnököt is, aki azt mondta, szégyelli magát az abszolút káoszért, illetve azért, mert Glasgow-t ellepi a hulladék.

Magának a rendezvénynek a fenntarthatóságával kapcsolatban egyéb aggályok is felmerültek. Az egyik ilyen kifogás az eseményre érkező, összességében több tízezer résztvevő utazási szokásaira vonatkozik, melyet a brit sajtó a klímaügyi képmutatás szimbólumának és a szén-dioxid-kibocsátás egyenlőtlenségei talppontjának titulálta. Csak az országok és vállalatok csúcsvezetőit több mint 400 magánrepülőgép szállítja a konferenciára, óvatos becslés szerint 13 ezer tonna szén-dioxidot juttatva a légkörbe

- ez 1600 skót polgár egész éves karbonlábnyomának felel meg.

Miközben a klímacsúcson várhatóan nemzetközi hírességek és uralkodó családok tagjai is megjelennek, épp a globális felmelegedés hatásaitól leginkább sújtott déli országok küldötteinek nagy része kénytelen feladni a Glasgow-ba való utazás tervét a vízum- és akkreditációs problémák, az oltásokhoz való hozzáférés hiánya, az utazási szabályok változása, valamint az elérhető szállások kínálatának szűkössége és drágasága miatt. A klímaváltozás frontvonalában élő bennszülött mozgalmak, kiszolgáltatott közösségek, szakszervezetek és a fiatal klímatüntetők érdekeinek képviseletét vállaló COP26 Koalíció vezetői szerint az ENSZ klímatárgyalásai mindig kirekesztőek, de

az idei klímacsúcs a valaha tartott legelitebb és legkirekesztőbb lehet mind közül.

Álláspontjuk szerint a csúcstalálkozó logisztikája rendkívül rosszul sikerült, amit tetézett az Egyesült Királyság Belügyminisztériumának „ellenséges hozzáállása” a déli országokból érkezőkkel szemben, ami sok vízum elutasításához vezetett. Ezáltal szerintük a leginkább érintett közösségek képviselői közül több ezret kizártak a rendezvényről, megnehezítve az északi félteke történelmileg legnagyobb szennyező országainak számonkérését, így a COP26 szerint a valaha volt "legfehérebb" és legkiváltságosabb találkozó lesz a műfajban.

Az a kérdés is felvetült a klímacsúccsal kapcsolatban, hogy mennyire zöldek is tulajdonképpen a rendezvény fő támogatói, melyek logói az esemény honlapján és a helyszínen is megjelennek. A klímacsúcsot tizenegy nagyvállalat támogatta hivatalos szponzorként szektoruk klímaügyben élenjáró képviselőiként, de a média és környezetvédők arra figyelmeztettek, hogy a klímasemlegességet célként kitűző cégek eredményei, illetve állításai nagyrészt a szén-dioxid-kompenzáció vagy beszámítás (carbon offsetting) módszerén alapulnak. A kritikusok szerint ez gyakorlatilag a szennyezés folytatásának engedélyezését jelenti és nem más, mint átverés a greenwashing (zöldre mosás) marketingfogásának alkalmazásával.

Jelképes halasztás

A klímaváltozás elleni fellépés megkésettségét is jelképezheti, hogy a konferenciára a koronavírus-járvány miatt egy évvel később kerül sor, mint azt eredetileg tervezték, de a korábban kijelölt célokat és a témában legutóbb született helyzetjelentéseket tekintve megállapítható, hogy a klímavédelmi intézkedések ennél sokkal nagyobb csúszásban vannak. Az ENSZ legutóbbi jelentése szerint további intézkedések nélkül a

2030-ig a szükségesnek tartott 45 százalék helyett mindössze 7,5 százalékkal csökken a globális üvegházgáz-kibocsátás.

A klímacsúcs elsődleges célja ezért nem is lehet más, mint az, hogy a közel 200 ország képviselői fokozzák az erőfeszítéseket és felgyorsítsák a globális felmelegedést okozó gázok kibocsátásának csökkentését. Ezt várhatóan igyekeznek majd összekötni a már ugyancsak realitássá vált biodiverzitási válság kezelésével is, figyelembe véve a természetes rendszerek CO2-megkötő szerepét is, így akár a természet jogainak jogi eszközökkel való rögzítése is a témák között szerepelhet.

Forrás: UNEP

Így lett egyre égetőbb téma a klímaváltozás

A klímakonferencia közel harminc éves története az ENSZ 1992 nyarán tartott Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciáján, más néven a Rio de Janeiró-i Földcsúcson kezdődött, amikor a szervezet éghajlatváltozási keretegyezményét (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) hitelesítették az aláíró országok. Ebben a felek elismerték a globális felmelegedést, az üvegházhatású gázok (ÜHG) és az éghajlatváltozás káros jellegét, és célként tűzték ki az ÜHG légköri koncentrációjának stabilizálását, majd ezt kiegészítve az 1997-es Kiotói jegyzőkönyben a fejlett országok ígéretet tettek az ÜHG-kibocsátás 2008-2012-ig történő átlagosan 5,2 százalékos visszafogására (1990-hez képest). Mindemellett az 1992-es csúcstalálkozón arról is döntöttek, hogy a klímaügy kezelése érdekében a részt vevő országok számára rendszeres konferenciákat tartanak (Conference of the Parties, COP).

Az idei, október 31-én kezdődő 26. COP-ot megelőző 25 - nem ritkán szintén a világ utolsó esélyeként beharangozott - konferencián az 1995-ben megtartott első rendezvény óta számos döntés, vállalás és ígéret született a klímaváltozás, illetve az ahhoz jelentős mértékben hozzájáruló emberi eredetű ÜHG-kibocsátás megfékezésére. Az eddig csak egyszer, a pandémia miatt 2020-ban elmaradt rendezvényen így születtek már például akciótervek (2007, Bali), megbízások (1995, Berlin), jegyzőkönyvek (1997, Kiotó), platformok (2011, Durban), megállapodások (2009, Koppenhága) vagy éppen egyezmények (2015, Párizs). Bár a mostani COP26 kapcsán sokan bíznak az érdemi előrelépésben, mások szkeptikusak a várható eredményeket illetően, nem utolsó sorban azért, mert az ezt megelőző 25 klímacsúcs és részeredményei ellenére az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése, a felmelegedés és az ezzel összefüggő aggasztó változások napjainkban is tartanak,

a klímaváltozás kihívásával való szembenézéstől pedig pár év alatt eljutottunk a klímaválság állapotáig.

A klímaváltozás kockázatai már évtizedekkel a Riói Csúcs, illetve az ezt megelőző 1990-es első tematikus ENSZ-jelentés megjelenése előtt is ismertek voltak. Svante August Arrhenius svéd fizikus és kémikus már az 1890-es években arra a következtetésre jutott, hogy a szén égetése fokozni fogja az üvegházhatást, az 1960-as években pedig az Egyesült Államok elnökének asztalára is odakerült az ügy, miután tudósok figyelmeztették Lyndon Johnson elnököt az emelkedő légköri szén-dioxid-koncentráció veszélyeire. Amint a felmelegedés hatásai az elmúlt egy-két évtizedben egyre inkább érzékelhetővé váltak, a téma egyértelműen bekerült a közbeszédbe is.

Nem utolsó sorban annak hatására, hogy a párizsi konferencián döntés született egy olyan, később az egész világon hatalmas visszhangot kiváltó külön jelentés elkészítéséről, amely a 1,5, illetve 2 fokos globális felmelegedés következményeit elemezte, ezáltal széles rétegek számára érthetővé téve a folyamatokat.

Forrás: NOAA

Mekkora probléma a 2 fokos felmelegedés?

A COP26-on a küldöttek célja a "Párizsi Szabálykönyv" véglegesítése, vagyis a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény végrehajtásához szükséges szabályalkotás, valamint a 2019-es madridi COP25 nyitott kérdéseinek lezárása. A mérföldkőnek tartott Párizsi Klímaegyezmény a történelemben először kötelező erővel bír az aláíró országok számára, hogy azok ambiciózus erőfeszítéseket tegyenek az éghajlatváltozás leküzdésére és az annak hatásaihoz való alkalmazkodásra. A jogilag kötelező érvényű nemzetközi egyezmény célja, hogy az iparosodás előtti szinthez képest jóval 2 Celsius-fok alatt, lehetőleg 1,5 fokon korlátozza a globális felmelegedést. A 2 fokos határérték kijelölését az magyarázza, hogy a klímatudósok egyöntetű véleménye szerint ennél nagyobb globális átlaghőmérséklet-emelkedés esetén a klímaváltozás kontrollálhatatlan, katasztrofális mértékű lenne.

Noha a 1,5 és 2 fokos felmelegedés közötti különbség nem tűnik soknak, de az eltérésért csillagászati árat fizethet a világ. Az időjárás - így a hőhullámok, áradások és futótüzek - még szélsőségesebbé válása, kis szigetállamok eltűnése, a biológiai sokféleség drámai zuhanása vagy a jelentős mezőgazdasági terméskiesések borítékolhatóak, további súlyos következményekkel. Ezek között számolni kell a korai halálesetek számának megugrásával, a tömeges elvándorlással, óriási gazdasági veszteségekkel, nagy földterületek élhetetlenné válásával, valamint az erőforrásokért és élelmiszerekért zajló erőszakos konfliktusokkal - vagyis mindazzal, amit az ENSZ főtitkára "pokoli jövőnek" nevezett a klímacsúcs résztvevőinek szóló nyílt levelében. Patricia Espinosa,

az UNFCC ügyvezető titkára szerint globális konfliktus és káosz lehet a csúcstalálkozó kudarcának eredménye.

A témában született legutóbbi legfontosabb jelentések szerint a párizsi klímacélok eléréséhez nagyon nagy változásoknak kellene történnie; sőt, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) augusztusi, 6. értékelő jelentése szerint a felmelegedés az iparosodás előtti szinthez képest napjainkban már körülbelül 1,1 Celsius-fok, a 1,5 fokos felmelegedés pedig akkor is meglesz, ha az üvegházhatású gázok kibocsátását mostantól élesen és tartósan sikerül csökkenteni. Ez akár már a 2020-as évtized második felében, de legkésőbb a következő évtized közepére bekövetkezhet, és már látótávolságon belül van a 2 fokos felmelegedés is, ami a 2040-es, 2050-es évek elején válhat valósággá, ha a világ nem kezd sürgősen az ÜHG-kibocsátás csökkentésébe. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) októberben publikált éves jelentése (World Energy Outlook, WEO 2021) szerint pedig a jelenlegi helyzet alapján a század végéig a globális átlaghőmérséklet várhatóan körülbelül 2,6 Celsius-fokkal fogja meghaladni az iparosodás előttit, míg az ENSZ klímacsúcs előtt pár nappal kiadott jelentése 2,7 fokos felmelegedést vetít előre.

A globális átlaghőmérséklet változása 1850 és 2017 között, forrás: Climate Lab Book

Miért olyan fontos ez a klímacsúcs?

A jó hír az, hogy ha sikerülne 2050-ig elérni az egyre több ország által célként kitűzött klímasemlegesség állapotát - amelyben a karbonemisszió olyan alacsony, hogy azt az erdők, óceánok és egyéb, negatív emissziós technológiák képesek megkötni - , akkor az évszázad második felében már érezhetően csökkenhetne a globális átlaghőmérséklet, és akár újra a 1,5 fok alá süllyedhetne a felmelegedés mértéke. Ezzel együtt számos folyamat még ez esetben is évszázadokig folytatódna, így például a gleccserek és sarki jég olvadása, illetve a tengerszint emelkedése.

Az egyes országok a Párizsi Klímacsúcsra az egyezmény céljának eléréséhez elégtelen ígéreteket (Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulásokat, NDC) vittek, és a megállapodás szerint az országoknak ötévente aktualizálniuk kell ez irányú terveiket a hőmérsékleti célok elérése érdekében. Az első ilyen újratervezési állomás pedig éppen a mostani klímacsúcsra esik (az országok előtt természetesen nyitva áll az elvi lehetőség arra is, hogy ne csak ötévente, de akár évente újraírják terveiket). Ezért, valamint amiatt, hogy a klímaváltozás hatásait ma már világszerte bőrükön érzékelik az egyszerű emberek és a döntéshozók egyaránt,

sokak szerint a mostani klímacsúcs a párizsi konferencia óta a legfontosabb lesz.

A COP26 fő célja a hivatalos honlap szerint az, hogy a legjobb elérhető tudományos eredményeket követve, a természetet is védve és helyreállítva felgyorsítsák

az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését;

a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az azokkal szembeni ellenállóképesség erősítését;

a klímacélokhoz rendelkezésre álló finanszírozás és támogatás növelését.

A konferencián a fosszilis tüzelőanyagok - elsősorban a szén, valamint a belsőégésű motorok - fokozatos kivonásán és a természetvédelmi megoldásokon túl számos más, részben ágazatspecifikus téma mellett az alábbi konkrét prioritásokat vitatják meg:

A szén-dioxid-piacok/kibocsátáskereskedelem kiterjesztése

Az intézkedések és támogatások átlátható jelentésének szabályai

A kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalások közös időkeretei

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fokozásának módjai

A veszteségek és károk megelőzése, minimalizálása és kezelése

A megvalósítás eszközei, beleértve egy 2025 utáni új globális klímaügyi finanszírozásra vonatkozó kezdeményezés

Reagálás a legújabb tudományos eredményekre és a jelenlegi kibocsátáscsökkentési célokra

A tisztességes, "inkluzív" klímaügyi cselekvés előmozdítása

Tárgyalások és klímaexpo

A konferencia első napjaiban az összegyűlt állami vezetők demonstrálják politikai elkötelezettségüket az éghajlatváltozás lassítása mellett, majd távozásuk után a kormányok által delegált, nem ritkán környezetvédelmi miniszterek által vezetett küldöttségek hosszas, bonyolult és intenzív tárgyalásokba kezdenek a közös megállapodás konkrét szövegéről. Az eszmecserét nem nulláról kell kezdeniük, ezeket ugyanis hónapokig tartó megbeszélések, tudományos és szakpolitikai dokumentumok, valamint az országcsoportok, az ENSZ alkalmazottai és más szakértők által készített javaslatok alapozzák meg. Amit a küldöttek nem tudnak megoldani, azt általában a politikai vezetők igyekeznek letárgyalni. Reálisan azonban

nem várható, hogy egyetlen ország vezetői is többet vállalnak majd a klímaügy érdekében, mint amit vélt vagy valós belpolitikai érdekei megengednek neki.

A tapasztalat alapján a megegyezés általában az utolsó ülés óráiban következik be.

A kongresszusi központon (Kék zóna) kívül létezik egy nem hivatalos COP is, amely inkább egy klímavilágkiállításra hasonlít (Zöld zóna). Így a 30 000 szakértőn és döntéshozón kívül a konferencián a civil szervezetek képviselői, az üzleti élet vezetői, diákok és egyéb területek reprezentánsai is részt vesznek, panelbeszélgetések, kiállítások és tiltakozások keretében is.

Milyen eredmény várható?

A találkozót egy minden részt vevő ország által elfogadott közös nyilatkozat fogja lezárni. Ez a "Glasgow-i paktum" azonban

a tárgyalások kulcsszereplői szerint nem fogja meghozni azt az áttörést, amely a párizsi klímaegyezmény törekvéseinek teljesítéséhez szükséges lenne.

Az eseményt megelőző tárgyalásokba is belelátó források szerint a csúcstalálkozó nem teljesíti eredeti fő célját, amely a globális emisszió 2030-ig történő 45-50 százalékos csökkentése lett volna a 1,5 fokos párizsi klímacél elérése érdekében, mégpedig azért nem, mert a nagy országok vezetői által tett ígéretek ezt egyelőre nem teszik lehetővé.

Az uniós klímatörvénnyel és a 2030-ig megvalósítandó 55 százalékos emissziócsökkentést lehetővé tevő konkrét tervekkel a zsebében az EU a klímaváltozás témájában a globális vezető erőként vehet részt a COP26-on. A konferencia előtti uniós csúcson a tagállamok vezetői hasonlóan ambiciózus klímacélok kijelölésére és elérésére sürgették a többi országot, különösen a nagy gazdaságokat. Az EU a kibocsátáscsökkentési cél mellett több fontos részterületen is nemzetközi előrelépést kíván elérni, úgymint a metánszivárgás globális csökkentése, a globális újraerdősítés pénzügyi támogatása, a Bill Gates-féle technológiai innovációs kezdeményezés, valamint egy, a szén kivezetését támogató partnerség Dél-Afrikával.

Míg az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság által benyújtott NDC-k a Párizsban javasoltaknál szigorúbb kibocsátáscsökkentést igényelnek és helyeznek kilátásba, a világ legnagyobb kibocsátója, Kína még nem nyújtotta be a maga NDC-jét. Peking tervei szerint karbonemissziója 2030-ig tetőzni fog, 2060-ra pedig elérné a klímasemlegességet, ami szakértők szerint nem elegendő a globális átlaghőmérséklet emelkedésének 1,5 fokon való korlátozásához. Más, egyebek mellett a fosszilis energiahordozók termelésében élenjáró meghatározó országok is, Ausztrália, Brazília, Mexikó, Indonézia vagy Szaúd-Arábia még szintén adós saját, frissített Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulásaival, és India sem kapkodja el a kibocsátáscsökkentést a növekvő nemzetközi nyomás ellenére sem. A Kína és az Egyesült Államok mögött a világ harmadik legnagyobb ÜHG-kibocsátójának számító ázsiai ország a klímacsúcs előtt pár nappal elutasította egy nettó nulla karbonemissziós cél kijelölését, viszont jelezte, hogy a "klímaigazságosság" nevében arra kéri a gazdagabb nemzeteket, hogy biztosítsák a fejlődő országoknak a globális felmelegedés következményeinek kezeléséhez szükséges technológiákat és finanszírozást.

Ráadásul a mostani klímacsúcsra egy olyan példátlan időszakban kerül sor, amikor egy egyre inkább globális energiakrízis is fokozza a kormányokra nehezedő terheket. Az elsősorban Európát és Kínát sújtó földgáz-, szén- és olajáremelkedés, illetve kínálati szűkületek kettős hatást gyakorolhatnak az energiaátmenetre: egyrészt valóban fokozhatják a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, másrészt azonban óvatosabbá teheti az országokat, például Kínát, a szénről földgázra való átállást illetően.

Ezzel együtt bizakodásra ad okot, hogy

már több mint 100 ország, köztük Kína, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság tett ígéretet a nettó nulla kibocsátás elérésére.

A megújuló energia világszerte hódít, a fosszilis tüzelőanyagok megítélése hosszabb távon biztosan nem fog javulni, és egyre nyilvánvalóbbá válnak a klímaváltozás elleni fellépés késlekedésének gazdasági költségei.

Az áttörés hiánya sem feltétlen lenne kudarc

A szakértői tárgyalások résztvevői szerint van esély előrelépésre olyan részterületeken, mint a szén kivezetése, az erdők védelmének tökéletesítése vagy a szegényebb, de a klímaváltozás negatív hatásai által erőteljesebben sújtott országok klímavédelmi és alkalmazkodási erőfeszítéseinek pénzügyi támogatása. A gazdag országok még 2009-ben tettek ígéretet arra, hogy 2020-ig közösen mozgósítanak évi 100 milliárd dollárt a fejlődő országok éghajlat-politikai intézkedéseinek támogatására. Jelenleg úgy tűnik, a cél 2022-23-ban lesz elérhető. (Összevetésül: a világ országainak hadügyi kiadásai 2020-ben megközelítették a 2000 milliárd dollárt.)

Arra is lehet számítani, hogy a politikusok számos további vállalást és ígéretet tesznek a kibocsátásmentes hajózástól a légi közlekedésig, a szén finanszírozásának megszüntetésétől a zöldacélig és -cementig, a platformoktól a metánemisszió csökkentéséig, illetve a természetalapú megoldásokig. Önmagukban azonban ezek nem sokat érnek, és

kritikus fontosságú, hogy a konferencia után ezeknek a jól hangzó ígéreteknek a teljesülése nyomon követhető és ellenőrizhető legyen.

Bár könnyen lehet, hogy a kibocsátáscsökkentés területén egyelőre csak újabb tyúklépések tehetők meg a cél felé, ezt nem feltétlen kell kudarcként értékelni. Ha most nem is sikerül teljesen összezárni a szükséges és várható klímavédelmi intézkedések, illetve az ezek által kijelölt emissziós pályák közötti ollót, jó esély van rá, hogy az országok előrehaladást érnek el a két forgatókönyv közötti szakadék csökkentésében és abban, hogy 2025-ig hogyan szüntessék meg azt teljesen.

Nagy eséllyel tehát ez a kettősség fogja jellemezni a klímacsúcs és eredményeinek megítélését: csalódottság és kiábrándultság azért, hogy még mindig nem teszünk meg mindent a legrosszabb elkerülése érdekében, másrészt a momentum és a remény életben maradása, hogy a tényleg utolsó (utáni) pillanatban talán végül mégis minden ország rászánja magát a döntő lépésekre.

