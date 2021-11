Itt az SZJA-visszatérítés legnagyobb buktatója: erre nagyon kell figyelni!

Ahogy közeledik az szja-visszatérítés kiutalásának 2022. február 15-i napja, úgy sűrűsödnek az információk a kifizetéssel kapcsolatban. Legutóbb a NAV adott ki néhány tisztázó választ a VISSZADO-nyilatkozattal kapcsolatban, ami egyértelműbbé teszi, kinek mi a teendője. Ez alapján több százezer embernek van teendője az szja-visszatérítés érdekében.

Sokakat érint a nyilatkozat beküldési kötelezettség

A NAV legutóbbi tájékoztatója néhány alapvető kérdés-válasz segítségével mutatta be, hogy kinek és milyen dolga van a VISSZADO-nyilatkozattal. Ez az a dokumentum, ami pár napja jelent meg, és aminek benyújtása szükséges annak érdekében, hogy a hatóságok tudjanak arról, hogy az illető jogosult az adó-visszatérítésre.

A NAV mostani anyaga azt is tisztázza, ami eddig nem biztos, hogy sokak számára egyértelmű volt. Azoknak is ki kell tölteniük és be kell küldeniük a nyilatkozatot, akik

családi pótlékra jogosultak, de azt nem ők kapják, és ezért nem áll a NAV rendelkezésére a kiutaláshoz szükséges postai utalási cím vagy belföldi fizetési számlaszám.

Mindez azt jelenti például, hogy a házaspárok vagy élettársak esetében az egyik félnek mindenképpen be kell küldenie a dokumentumot a NAV-hoz. Vagyis ezt a műveletet várhatóan több százezer embernek el kell végeznie (egyébként a kormány várakozásai szerint 1,9 millióan kapnak vissza pénzt ezen a címen).

A kitöltés fontos, hiszen a NAV nem utal 2022. február 15-éig kedvezményelőleget, ha nem ismeri az utaláshoz szükséges adatokat. Akkor sincs ugyanakkor dráma, ha elmulasztja valaki beküldeni az adóhatóságnak a VISSZADO-nyilatkozatot december 31-ig. Ilyenkor a visszatérítéshez való jog a 21SZJA adóbevallásában érvényesíthető 2022. május 20-áig.

Hogyan lehet beküldeni?

Több módon is be lehet küldeni a nyilatkozatot: 1) mobiltelefonnal, tablettel is kitölthető VISSZADO-nyilatkozaton online; 2) papíron is kitölthető, postán és személyesen is benyújtható (a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a NAV honlapjáról vagy elérhető a NAV ügyfélszolgálatain); 3) használható az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is.

A legegyszerűbben online úton lehet benyújtani a dokumentumot. A VISSZADO-nyilatkozat ugyanis ügyfélkapus azonosítással elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén. Mutatjuk a folyamatot lépésről lépésre.

Ezen a felületen belépünk az ügyfélkapus azonosítónkkal:

Kiválasztjuk a magánszemélynél a saját nevünket.

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás oldalán kiválasztjuk az Új nyomtatvány/bejelentés funkciót.

Majd a nyomtatványok közül az Szja-visszatérítésre megyünk.

Majd egy utolsó kattintással el is érhetjük a saját nyilatkozatunkat.

És már el is jutunk a nyilatkozatunkhoz, melynek fejléce így néz ki. Ahogy a NAV korábban közölte: itt az adataink nagy része már ki van töltve, csak a telefonszámot és a számlaszámot kell megadnunk, majd a nyilatkozat végén a házastárs, bejegyzett élettárs adatait. Majd az ellenőrzés és beadás gombra kattintva pár perc alatt elvégezhető a nyilatkozat beküldése a NAV-hoz.

Van egy bizonytalan pont

A nyilatkozat ezen utolsó szakaszával kapcsolatban hívta fel a figyelmet egy érdekességre a 24.hu. A nyilatkozatban ugyanis az szerepel, hogy "A kedvezményezett eltartottak után családi kedvezményre jogosult házastárs (bejegyzett élettárs) adatai", azonban ez a mondat a kormányrendelethez képest szűkítő jellegű. Az online nyilatkozatban erről a részről van szó:

Ugyanis a rendelet azt mondja ki, hogy "annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét kell feltüntetni, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre". És ez nemcsak házastárs vagy bejegyzett élettárs lehet, hanem a pár, akitől a gyerek is van.

Múlt héten egyébként pont egy ezzel kapcsolatos tisztázó választ adott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ennek értelmében nem feltétel, hogy a várandós anyának és házastársának bejelentetten közös lakcíme legyen. Az Szja törvény szerint a várandós nőnek és házastársának ahhoz, hogy jogosultak legyenek a családi kedvezményre, nem közös lakcímen, hanem közös háztartásban kell élnie, ami érzelmi-gazdasági életközösséget jelent, megléte igazolható a közös lakcím mellett más bizonyítási eszközökkel is. Az eltérő lakcím önmagában még nem kizáró ok a családi adókedvezménynél és az adó-visszatérítésnél sem.

