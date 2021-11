Kiderült, mitől félnek leginkább a globális nagyvállalatok

A beszállítói hálózatok működésében keletkező fennakadásokat tekintik most már a világgazdasági növekedést terhelő legnagyobb kockázatnak a globális vállalati szektor szereplői az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics szerdán ismertetett friss negyedéves globális felmérése szerint. Meredeken zuhant ugyanakkor azoknak az aránya, akik a koronavírus-járvány újabb hullámait tartják legfőbb rövid távú növekedési rizikónak.

A ház 148 nagyvállalat várakozásait vizsgálta. A felmérésbe bevont cégek együttesen 6 millió alkalmazottat foglalkoztatnak, összesített éves forgalmuk hozzávetőleg kétezer milliárd dollár. Az Oxford Economics szerdai beszámolója szerint a válaszadók mindössze 19 százaléka tartja a koronavírus-járvány esetleges újabb hullámait a világgazdasági növekedés kilátásait terhelő legfőbb kockázatnak. A ház hangsúlyozza, hogy a koronavírus-világjárvány kezdete óta

most a legalacsonyabb azoknak az aránya, akik a vírushoz kötődő kockázatokat jelölték meg a globális növekedést fenyegető legfőbb rizikónak

A júliusban összeállított harmadik negyedévi felmérésben a résztvevők még több mint 60 százaléka nevezte a koronavírus-járvány újabb hullámait a legnagyobb globális növekedési kockázatnak. A szerdán ismertetett negyedik negyedévi vizsgálat kimutatása szerint ugyanakkor most már 41 százalék - a válaszadók messze legnagyobb egyedi csoportja - a beszállítói hálózatokban keletkező felfordulásokat tartja az első számú globális növekedési kockázatnak rövid távon.

Az Oxford Economics londoni elemzői kiemelik: ez azt jelenti, hogy a beszállítói láncolatok működésének fennakadásait immár több mint kétszer annyian tekintik a világgazdaság legnagyobb növekedési kockázatának, mint ahányan az újabb járványhullámot nevezték meg a legfőbb rövid távú rizikónak.

A ház felmérésébe bevont vállalatok mindössze 22 százaléka vélekedett úgy, hogy a beszállítói láncolatokban kialakult válság legrosszabb időszaka már elmúlt.

A beszállítói hálózatokban tapasztalható fennakadások a válaszadók 64 százaléka szerint csak 2022 közepe után szűnik meg. Az így nyilatkozók aránya 13 százalékponttal magasabb, mint egy hónappal ezelőtt. Mindez tükröződik a vállalati szektor általános növekedési várakozásainak változásában is. A megkérdezett üzleti vállalkozások által az idei évre várt globális növekedési ütem mediánértéke jelenleg 4,4 százalék.

Az Oxford Economics hangsúlyozza, hogy a 2021-re várt világgazdasági növekedési ütem mediánja a globális vállalati szektorban az előző negyedévi felmérés óta 0,8 százalékponttal csökkent, és jelentősen elmarad a cég saját előrejelzésétől is, amely 5,6 százalékos idei növekedést valószínűsít a világgazdaságban. A ház kiemeli azt is, hogy több mint egy éve most először nagyobb a világgazdasági kilátásokat az egy hónappal ezelőttinél kedvezőtlenebbül megítélő üzleti vállalkozások aránya, mint azoké, amelyek derűlátóbbakká váltak az utóbbi egy hónapban.

Az Oxford Economics felmérésébe bevont vállalatok 42 százaléka borúlátóbban, 36 százalékuk optimistábban ítéli meg a globális növekedési kilátásokat, mint a múlt hónapban. A vizsgálat résztvevőinek 56 százaléka lefelé ható kockázatokat lát az Oxford Economics saját idei világgazdasági növekedési előrejelzésére. A ház a felmérés szerdai ismertetéséhez fűzött elemzésében kiemeli, hogy az így nyilatkozók aránya is most a legmagasabb az utóbbi egy évben.

