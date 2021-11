Kiszivárgott: a gáz és a nukleáris energia is zöld címkét kaphat az EU-ban

Az elmúlt hetek híráramlásával összhangban kiszivárgott Brüsszelben a régóta várt uniós energetikai taxonómia-rendelet egy része, ami „környezetvédelmileg fenntartható” energiaként címkézné meg a gázt és a nukleáris energiát is, hogy így egyszerre szereljék le mindkét energiahordozó ellenlábasait a tagállamok között.

Az október 21-22-i EU-csúcs után Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök egy Twitter-üzenetben már elég világosan érzékeltette, hogy az Európai Bizottság mind a gáz, mind a nukleáris energia számára készül megadni a zöld címkét, aztán múlt héten a Politico alapján mi is megírtuk, hogy novemberben, még az új német kormány felállása előtt kijöhet ez a rendelet-tervezet. Ez tehát egyszerre tartalmazná mindkét energiahordozót és így nem tudna a tagállamokat tömörítő Tanácsban blokkoló kisebbség előállni egyik táborból sem. A németek a gázért, a franciák az atomért lobbiznak érthető okok és háttér mellett.

A Bizottság jogszabály-javaslata azért is fontos, hogy mert ez az iránymutatás az alapja annak, hogy a pénz- és tőkepiacokon merre mozdulhatnak meg nagy beruházói/finanszírozási források. Ha ugyanis a 2030-as, illetve 2050-es klímacélok eléréséhez ki van mondva, hogy ez a két energiahordozó igenis segít, illetve közben növeli az ellátásbiztonságot, akkor értelemszerűen a hosszú megtérülésű projektekre is előáll majd a finanszírozás.

Mindezen előzmények mellett szerdán kiszivárgott az EurActive számára egy „non-paper”, ami a készülő bizottsági rendelettervezethez kötődhet és amely tehát mind a nukleáris energiát, mind a gáz elfogadhatóságát tartalmazza. Utóbbihoz több feltételt is rendeltek (pl. milyen CO2-kibocsátási plafon értékek mellett elfogadható egy gázerőmű és meddig kell ennek megfelelni), de amint a lap is megjegyzi egy lobbista alapján: nem tudni, hogy a papírnak pontosan mi is a forrása (és mennyire megbízható).

Ha tényleg zöld címkét kapna a nukleáris energia, akkor ez a Mátrai erőmű „zöldítése” és Paks szempontjából is fontos lenne. Így ugyanis plusz finanszírozási források is megnyílhatnak a projektek előtt, akár olyan formában, ahogy azt ma megírtuk: akár még a szerbek Paks I.-be való beszállása is könnyebben szóba jöhet. Igaz azonban az is, hogy a minap a parlamentben Orbán Viktor kormányfő egyértelműsítette, Paks I. üzemidő-hosszabbítását nem mérlegelik, hanem csak az új beruházással foglalkoznak. Mindez pedig mind Paks I. élettartamának uniós zöld címke alapján történő meghosszabbítását, mind a szerbek beszállását beárnyékolja.

