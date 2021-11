Nincs javulás, csak a Brexit miatt lépett előbbre a versenyképességi rangsorban Magyarország

Gyakorlatilag stagnál Magyarország versenyképessége, a 2020-as 47,4 pont után 47,6 pontot értünk el az MNB versenyképességi jelentésében – derül ki a szerdán bemutatott dokumentumból. Ezzel az Európai Unióban a 18. helyre kerültünk a jegybank jelentése szerint, amivel egy helyet javítottunk tavalyhoz képest, de csak azért, mert a Brexit miatt az Egyesült Királyság már nem szerepel a listában.

A pontszámunk is gyakorlatilag stagnált, a 2020-as 47,4 pont után 47,6 pont volt. Ez elmarad az 51,8 pontos európai átlagtól, viszont meghaladja a visegrádi versenytársak 45,7 pontos átlagát. A régióból Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia is mögöttünk van a rangsorban, sőt két balti országot, Lettországot és Litvániát is megelőzzük. A lista első helyén továbbra is Svédország áll, a dobogón pedig Hollandia megelőzte Dániát, de csak a sorrendjük változott.

Az egyes részterületeket vizsgálva Magyarország az alábbi területeken teljesített az uniós átlag felett:

Területi és társadalmi felzárkózás Háztartási megtakarítások aktiválása Modern infrastruktúra

A fejezetek átstrukturálása miatt 11 olyan fejezet van a 2021-es Versenyképességi Indexben, amelynek eredményei összehasonlíthatók az előző év eredményeivel. A fejezetek közül 6 esetében javult hazánk pontszáma, legnagyobb mértékben a Külgazdaság és gazdaságszerkezet (+9,9 pont), a Kutatás-fejlesztés és innováció (+4 pont) és az Állami hatékonyság (+3,3 pont) fejezetekben.

A jegybank jelentése szerint az európai uniós országok öt, viszonylag jól elkülöníthető csoportra bonthatók versenyképességi helyzetük és vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP-jük alapján:

Az éllovasok közé a versenyképességi szempontból kiemelkedően három legjobb eredményt elérő ország (Svédország, Hollandia és Dánia) tartozik, akik egy főre jutó GDP szerinti rangsorban egyaránt az élmezőnyben szerepelnek. Őket követik azok a fejlett nyugat-európai országok (Finnország, Ausztria, Belgium, Németország és Franciaország), akik versenyképességi pontszáma és gazdasági fejlettsége egyaránt elmarad az „éllovasoktól”, azonban még így is jó eredményt mutatnak mindkét dimenzióban (versenyképességi pozíciójuk alapján ebbe a csoportba tartozik egyébként a kiugróan magas GDP-je miatt a jelen vizsgálatból kizárt Luxemburg és Írország is). A harmadik csoportba alapvetően a mediterrán országok (Málta, Portugália, Spanyolország és Olaszország), illetve a kelet-közép-európai régió uniós versenyképességi átlagot megközelítő vagy ezt meg is haladó országai (Észtország, Szlovénia és Csehország) tartoznak. A negyedik csoportban a régió további országai helyezkednek el (Magyarország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Horvátország, Ciprus és Szlovákia), amelyek közül Magyarország érte el a legjobb versenyképességi pozíciót. Az utolsó csoportba tartozó három ország (Görögország, Bulgária és Románia) esetében már jelentős versenyképességi lépések szükségesek a jobban teljesítő régiós országok csoportjának eléréséhez is.

Magyarország kissé az uniós országok eredményeinek trendvonala alatt helyezkedik el, azaz gazdasági fejlettségünk enyhén alacsonyabb versenyképességi helyzetünknél. A trendvonal mentén történő elmozdulás – tehát a gazdasági fejlettség és a versenyképességi helyzet egyidejű javítása – jelenti a fenntartható felzárkózás megvalósítását, amelyet az MNB célként tűzött ki Versenyképességi programjában. Ennek eléréséhez tehát a versenyképességi fordulat megvalósítása elengedhetetlen.

