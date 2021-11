Hét lesújtó ábra a magyar kórházak terheléséről - A kormány hamarosan léphet a járványhelyzet miatt

Tombol a negyedik járványhullám Magyarországon és ez a kórházak terhelésén is érzékelhető, sőt. Olyan tempóban emelkedik a kórházakba, valamint lélegeztetőgépre kerülő betegek száma, mint korábban szinte soha. A tavalyi tapasztalatok alapján sajnos idén ősszel sem kizárt: pár héten belül eljöhet az a pont, amikor az állami kórházak annyira leterheltek lesznek covidos betegekkel, hogy a kormánynak korlátoznia kell az egészségügyhöz való hozzáférést, például a halasztható beavatkozások felfüggesztésével. A kormány abban bízhat, hogy pár hét múlva már effektív lesz a múlt héten elrendelt szigor hatása és az őszi szünet (a kontaktusok csökkenésén keresztül) is segít, így a járványgörbe laposodhat és a kórházak terheltségének növekedése nem lesz ilyen meredek.

Terhelődik az állami ellátórendszer

A negyedik hullám Magyarországon is a meredeken felfutó szakaszába lépett, már nem csak az oltatlanok járványáról beszélünk. A járványhelyzet egyre rosszabb az állami kórházak falai között is, legalábbis a legutolsó adatok szerint. A fertőzéssel összefüggésben már 3172 főt ápolnak az intézményekben, és 350 beteg szorul gépi támogatásra.

Az alábbi hosszabb távra visszatekintő ábráról jól leolvasható, hogy a számok alapján ugyan nem példanélküli a helyzet, azonban távolról sem megnyugtató. Főleg, ha összevetjük a görbéket az egy évvel ezelőtti azonos időszakkal.

A második (egy évvel ezelőtti) járványhullámmal összevetve ugyanis a súlyos esetek számában sajnos nem látunk érdemi különbséget. Ez pedig a halálozások száma tekintetében sem vetít előre túl sok jót.

A terhelődés üteme az extrém

Múlt heti cikkünkben már bemutattuk új grafikonok és a kórházakból származó vélemények alapján, hogy kezd egyre nehezebb lenni a szituáció az intézmények falai között. És az a rossz hírünk van, hogy

az állami egészségügyi ellátórendszer kapacitásainak covidos betegekkel történő kihasználtsága drámai mértékben romlik tovább.

Most már (a 7 napos mozgóátlag mutató tekintetében) naponta átlagosan 200 fővel növekszik a kórházban ápoltak száma (miközben az elhunytak számával az ő létszámuk is csökken) és átlagosan 22 fővel a lélegeztetőgépen lévő betegek száma. Ez utóbbi növekedési ütem magasabb, mint amit tavaly ősszel láttunk a második hullám idején.

A kórházi terhelés növekedési tempója az alábbi hosszabb távra vonatkozó grafikonok alapján már közelíti a második hullám csúcsát.

Mi folyik a zárt ajtók mögött?

Múlt heti cikkünkben azt is bemutattuk, hogy a mostani helyzet még kezelhető, azonban az egyre növekvő terhelés egy kisebb létszámú, fáradtabb, kiégettebb szakembergárdára jut majd. A kórházakban zajló állapotokról, illetve azok változásáról pontos képpel nem rendelkezünk, csak sejtéseink lehetnek és kiszivárgott információk jutnak el a sajtóba. Ebben hoz kis kivételt Balassagyarmat, ahol a város polgármestere, Csach Gábor rendszeresen közöl helyi járványügyi adatokat és így kórházi számokat is. Legutóbb már azt írta a 444 cikke szerint, hogy a kórházban 54 koronavírus fertőzött Nógrád megyei beteg fekszik a normál, és 11 covid fertőzött az intenzív osztályon (összesen 6 beteg balassagyarmati). "Emiatt megkezdődött a covid részlegek bővítése is. Egy hete még fele ennyi kórházi beteg volt!” - fogalmazott.

Mindezek mellett iránymutató lehet Svéd Tamás intenzív terápiás szakorvos, a Magyar Orvosi Kamara titkárának legutóbbi részletes értékelése, ami a MOK oldalán jelent meg. Ebben az írásában úgy vélekedett, hogy már a járvány előtt is recsegve-ropogva állt már csak a magyar egészségügy. Majd jött a járvány és az egészségügyi szolgálati jogviszony, valamint a kormány további lépései, és úgy fogalmaz, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő egészségügy további emberi erőforrást veszített. Volt, aki elhunyt a járványban - tisztelettel emlékezünk rájuk; mások nem írták alá a szolgálati jogviszonyt; megint mások nem akarták felvenni a kötelező oltást, ezért kiléptek; néhányan egyszerűen csak belefáradtak és megtörve a Covid-ellátásban, távoztak - sorolta a szakember.

"Mivel pedig a magyar egészségügy összes többi, eddig többé-kevésbé a paraván mögött tartott, szőnyeg alá sepert problémáját ezidáig gyakorlatilag nem kezelték, a látszatot eddig fenntartani segítő mechanizmusok jelentős része pedig kiesett – most, a COVID negyedik hullámának küszöbén ott vagyunk, ahol a part szakad" - fogalmazott Svéd Tamás, aki azt is megjegyezte, hogy "a tehetetlenség csak új értelmet kapott". A járvány miatt leállt gyógyító tevékenység korábbi működésben tartásához elég volt a rutin, újraindításához már kevés, különösen, hogy a betegutak összekuszálódásával az ellátás eredeti formájában nem is állítható vissza. Befolyásolja az ellátás minőségét, hogy megszűnt a túlmunka, a plusz ügyletek vállalásának, a másod és harmadállások teljesítésének egyik fő motivációja.

Összességében úgy véli, hogy a harmadik, véget ért járványhullám után nemhogy a várólisták ledolgozása nem sikerült, de az érdemi, az eredetinek megfelelő szintű újraindulás sem.

Elfogytak a dolgozók, nincs elegendő nővér az osztályok, szakdolgozó a műtők működtetéséhez

- fogalmaz a MOK titkára. Ezen okokból csendesen osztályösszevonások, nem propagált megszűnések történnek több kórházban. Hiába a (kissé) megemelt finanszírozás, személyzet hiányában a műtők munkája sem pörgethető fel, az elmaradt műtétek pótlása lassú vagy elmarad. A megmaradt dolgozók “túlhajtása” pedig további lemorzsolódáshoz vezethet, akár egészségügyi okból (kidőlnek), akár személyes döntésük miatt - érzékelteti a helyzet súlyosbodását. Azt is hozzáfűzte, hogy az eszközök, műszerek utánpótlása is akadozik, a beszállítók felé fennálló tartozások jó része megmaradt.

Az egészségügyben pedig talán azt várjuk, mikor üti át az aggodalom a fásultság falát

- fejtegeti írásában.

Leszögezi azt is az egyértelműség kedvéért: a legtöbb magyar egészségügyi intézmény továbbra is komoly erőfeszítéseket téve igyekszik az ismét növekvő COVID-járvány miatti terhelés mellett fenntartani a nem járványügyi betegellátást, pótolni a kiesett kezeléseket, elvégezni feladataikat. Eközben azonban komoly akadályokba ütköznek - melyek nagy része nem újkeletű, a közelmúlt csak felnagyította őket. A rendszert nem a járvány ingatta meg - ingott már előtte is. Mindezek következtében azonban most a betegek a korábbinál is elveszettebben bolyonganak, rendelőről kórházva járva keresnek megoldást problémáikra, hosszan várakoznak vizsgálatokra vagy ellátásra. Vagy választhatják az egészségügyi ellátásból mind nagyobb szeletet kihasító magánellátást, mely igen szívesen szolgálja ki a fizetőképes keresletet - ez azonban nem minden problémára és nem mindenkinek jelent megoldást.

Lépni fog a kormány?

A kórházi betegek számában tehát ott tartunk, mint tavaly október végén. Ez azért is különösen érdekes, mert felidézi a tavaly novemberi kormányzati lépéseket, amelyek az egészségügyi ellátást érintették.

Tavaly november 6-án, 5489 fős kórházi ápolt számnál jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján, hogy az exponenciálisan terjedő járvány miatt elhalasztják azokat az egészségügyi ellátásokat, amelyek kifejezetten halaszthatóak. Ezeknek az elektív beavatkozásoknak az újraindítása idén május elején történt meg (vagyis fél év után).

Jelenleg ugyan a beavatkozások halasztásáról, vagyis az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés szűkítéséről nem kell beszélni, ugyanakkor az is érzékelhető, hogy a kormány folyamatosan figyeli a helyzetet. A hétvégén kiszivárgott hírek szerint új miniszteri eljárásrend lépett életbe, miszerint megyei és a budapesti kiemelt kórházak látnak el súlyos Covid-betegeket, enyhe- és középsúlyos betegek ellátása pedig a városi és megyei kórházakra hárul. Vagyis az egyre több kórházi beteget már egyre több helyen kényszerül kezelni a rendszer.

Ha a most látott kórházi terhelésnövekedés üteme fennmarad a következő napokban is, akkor november közepére előállhat ugyanaz a kórházi terhelés, mint tavaly ősszel, és a 2020-as tapasztalatok alapján reálisan fel fog merülni a halasztható ellátások leállítása a magyar egészségügyben. Vagyis ahogy előrevetítettük: a járványgörbe laposításának elmaradása miatt bekövetkező túl gyors kórházi covid-terhelést megszenvedheti a normál betegellátás is. Az osztályok átalakítása és a munkaerő átvezénylése miatt nem jut kapacitás a nem koronavírus-betegek teljes ellátására.

Két tényező van, ami segíthet elkerülni ennek a kedvezőtlen forgatókönyvnek a bekövetkezését: a múlt héten bevezetett járványügyi szigorítások (amelyek ugyanakkor jóval karcsúbbak, mint tavaly ilyenkor) és az őszi iskolaszünet, ami természetes úton vetette vissza a kontaktusok számát. Ezek kedvező hatása ugyanakkor a jelen tudásunk szerint csak átmeneti lehet, így amennyiben az átoltottság nem javul érdemben és a vírus terjedési képessége fennmarad a következő hetekben, akkor nem kizárt, hogy kórházi helyzet láttán a kormánynak lépnie kell.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő ápoló a fővárosi Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 9-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán