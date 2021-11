Koronavírus Magyarországon: a súlyos betegek 80%-a oltatlan az egyik kórházban, vannak, akik sürgősségiről egyből intenzívre kerülnek

Újranyitották az intenzív osztályok tehermentesítésére szolgáló Covid-osztályokat Magyarországon, egy ilyen osztály adatai szerint a súlyos fertőzöttek 80%-a oltatlan, 40%-uk más betegségek miatt szorul ellátásra és senki nem fekszik benn, aki felvette a harmadik oltást.

A 444.hu egy oxigénellátással bíró, de nem intenzív osztály működésére rálátó orvossal beszélgetett, aki arról tájékoztatta a lapot, hogy az osztályukon kezelt betegek 80%-a oltatlan.

Arról is beszélt, hogy egy betegnek sincs harmadik oltása és 40% más betegség miatt szorul kórházi ellátásra, a covidos tüneteik enyhék.

Hozzátette: a betegek 20%-a mutat valóban a Covid-fertőzéshez köthetően súlyos tüneteket, illetve van olyan nagyon idős betegük, aki magas lázhoz köthetően kiszáradás miatt szorul kezelésre.

Az orvos arról is beszélt, hogy néhány oltatlan egyből az intenzívre került a sürgősségiről.

Az egészségügyi szakember arról is beszélt, hogy szerinte a negyedik hullámot is „állva várta az ország,” a korábbi tapasztalatok ellenére a mostani intézkedéseket is kapkodva hozták meg.

Címlapkép: Getty Images