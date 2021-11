Koronavírus: kezd túlcsordulni a német egészségügy, újra lezárásokról beszélnek egyes tartományi kormányfők

Már vannak olyan régiói Németországnak, ahol a kórházak nem bírják a koronavírusos betegeket ellátni, így máshova kellett átszállítani őket - jelezte pénteken Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter, két tartományi miniszterelnök pedig előtte néhány órával már arról beszélt, hogy ha nem születik gyorsan olyan szövetségi lépés, ami letöri az új fertőzöttek számának pályáját, akkor lezárásokra lehet szükség. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a magyar lakosságarányos új fertőzöttségi adat már a múlt héten is jóval rosszabb volt a németnél, így nem véletlen, hogy idehaza is szóba kerültek már korlátozások, elkerülendő, hogy a kórházi rendszer túlterhelődjön.

A német tartományi egészségügyi miniszterek pénteken záródott ülése után azt jelentette be Jens Spahn a járvány letörési tervére, hogy immár mindenkinek be lehet adni 6 hónappal a második koronavírus elleni oltás utána harmadik oltást, azaz ez már nem a kivétel, hanem az általános szabály lesz Németországban.

Nagy kérdés azonban, hogy ez segít-e most gyorsan letörni a járványt,

hiszen csütörtökön (33 ezer 949 fő) és pénteken (37 ezer 120 fő) is új napi fertőzési rekord született a járvány teljes 18 hónapját tekintve, és a szombat hajnalban frissült német adatbázis szintén nagyon magas (34 ezer 2 fős) új fertőzési adatot közölt.

Így az utóbbi 7 nap összes fertőzöttje 100 ezer lakosra vetítve már 184 főnél jár, de vannak tartományok, ahol ez a pénteki adat szerint már közel 400 főt jelent (pl. Thüringia, Szászország).

A Reuters péntek délutáni cikkében emlékeztet rá, hogy

a csütörtöki állapot szerint már csak 2503 szabad intenzíves ágy volt egész Németországban

az október eleji 3100 ágy után, és amint Jens Spahn elismerte: vannak már olyan régiók, ahol túlterhelődött az egészségügy és máshova kellett átszállítani betegeket.

Ezzel függ össze az is a hírügynökség cikkében, hogy immár két olyan tartományi miniszterelnök is van (pont Thüringia és Szászország), aki nyíltan felvetette, hogy lezárásokra lehet szükség, ha nem javul gyorsan a járványhelyzet.

Michael Kretschmer, Szászország vezetője azt mondta, hogy

Ha most túl sokáig várunk (a helyzet javulását remélve – a szerk.), akkor ez a tavalyi lezárásokhoz fog vezetni.

Bodo Ramelow, Thüringia vezetője pedig azt mondta: pár nap múlva el fognak fogyni a szabad intenzív kórházi ágyak a tartományban, ha így halad tovább a járvány.

A német szövetségi rendszerben elsődlegesen a tartományokon múlik, hogy milyen szigorításokról, vagy enyhítésekről döntenek a járvány fékezésére, de a korábbi hullámok során volt olyan, hogy a komolyabb korlátozásokról a döntés szövetségi szintre csúszott fel.

Jens Spahn egyébként a Twitterre is feltöltött sajtótájékoztatós videórészletekben azt kéri, hogy mindenki minél előbb vegye fel az oltást, mert az oltatlanok nagy veszélyben vannak és az oltással enyhíthető az egészségügy terhelése is, illetve utalt arra is, hogy nyilván szeretnék elkerülni, hogy a tavalyihoz hasonló korlátozásokat kelljen bevezetni.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy Németország a 100 ezer lakosra jutó 184 fős fertőzési rátával egyáltalán nem jár az európai mezőny élén, azaz vannak sokkal magasabb fertőzöttségű országok is. Elég ha csak arra gondolunk, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Kontroll Központ (ECDC) legfrissebb adatai szerint a 43. héten Magyarországon 391 fő volt a fertőzöttek 100 ezer lakosra vetített száma az utóbbi 14 nap során, míg Németországban ez a szám csak 276 fő volt. Így tehát

már a múlt hétig is jóval magasabb volt lakosságarányosan az új fertőzések száma Magyarországon, mint Németországban,

és amint tudjuk, azóta meredeken romlott itthon (és a németeknél is) a helyzet. Így tehát nem véletlen, hogy Magyarországon is a kórházi rendszer egyre nagyobb terheléséről beszélünk, illetve az esetleges további korlátozó intézkedésekről, hogy elkerülhető legyen a kórházi rendszer túlterhelődése.

