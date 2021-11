A BioNTech vezére elárulta, mikortól csökken az oltás után az antitestek szintje

Egy német lapnak nyilatkozott arról a BioNTech vezére, hogy az oltást követően hányadik hónaptól kezd el csökkenni az antitestek szintje.

Ugur Sahint, a BioNTech vezérigazgatója a Bild am Sonntagnak nyilatkozva elmondta, hogy a klinikai vizsgálatok szerint az antitestek szintje az oltást követő hetedik, nyolcadik vagy kilencedik hónaptól kezd csökkenni – számol be a hírről az Index.

A Pfizerrel közösen kifejlesztett vakcina egyik gyártójaként arra buzdította a lakosságot, és azon belül is különösen az idősebbeket, hogy hat hónap elteltével adassák be az emlékeztető oltást, ellenkező esetben megfertőződhetnek, és tüneteket is produkálhatnak.

A német lap emellett arról is ír, hogy az országban egyre több az új koronavírus fertőzött. A Robert Koch-Institut legutóbbi jelentése szerint az intenzíven fekvő betegek 74 százaléka nem kapott teljes körű védőoltást az utóbbi négy hétben.

Címlapkép: Getty Images