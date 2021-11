Napelem rendszer kisokos 2021: hasznos tudnivalók a napelemek előnyeiről és hátrányairól, illetve a lakossági napelem pályázatról

Mutatjuk, mit kell tudni a lakossági napelem pályázatról, milyen előnye van a napelemnek, hogyan működnek, és persze azt is, milyen hátránya van a napelemnek.

A napenergia az egyik legnépszerűbb megújuló energiaforrás, köszönhetően ismertségének és viszonylag egyszerű használatának.

A napenergia hasznosításához szükségünk van egy napelem rendszerre, amelyet a technológiai fejlődés, az állami, valamint EU-s támogatások miatt egyre egyszerűbb beszerezni.

Mi az a napelem rendszer?

Minden egyes napelemes rendszer két fő egységből áll:

A napenergiát begyűjtő napelemekből.

Az energiát felhasználható formára átalakító inverterből.

Mik a napelem rendszer működésének fázisai?

A kihelyezett napelemeket napsugárzás éri.

A napfényben rejlő fotovoltaikus energiát a napelem egyenáramú energiává alakítja át.

Az egyenáramú kábelezésen keresztül az energia eljut az inverterig.

Az inverter az egyenáramú energiát váltakozó áramú energiává alakítja át.

A napelem előnyei

A napelemes rendszer alapját jelentő napsugárzás kimeríthetetlen, gazdasági összeomlás nem befolyásolja a működését, így biztonságos és tervezhető energiaforrás. Csendes és környezetbarát: A napenergia begyűjtése során nincs semmiféle zavaró zajhatás, ráadásul semmilyen káros anyagot nem bocsát ki, így jelentősen hozzájárul a klímaváltozás megakadályozásához.

A napelemes rendszer beüzemelését követően gyakorlatilag elfelejthetjük a villamos energia költségeinket, amennyiben éves energiafogyasztásunk alulmúlja a rendszer által termelt energia mennyiségét. Hatékonyság és költséghatékonyság: A technológia folyamatosan fejlődik, és egyre nagyobb mértékben zajlik a napelemek gyártása is. Egyre nagyobb teljesítményű napelemeket érhetünk el, egyre olcsóbban, így ma már magánszemélyek számára is hozzáférhetőbbek a napelemek, a napenergia háztartási célú felhasználása. Ez azt is jelenti természetesen, hogy egyre kevesebb idő kell a napelem megtérüléséhez.

A napelem hátrányai

Magas kezdeti költségek: A napelem rendszer magas kezdeti költségekkel bír, hosszú távú megtérüléssel lehet számolni.

Bár a napelemek akár 25 év folyamatos termelésre is alkalmasak, hatékonyságuk az idő előrehaladtával csökkenhet. Helyigényes: Ez attól is függ, mekkora a villamosenergia igényünk, és csak akkor probléma, ha nincs elég hely a tetőn. Természetesen lehet paneleket telepíteni a földön is, de az a kertben lévő szabad hely kárára megy.

Mit érdemes tudni a különböző napelemfajtákról?

Természetesen napelemből is több fajtával találkozhatunk a piacon, de az alaptípusokat tekintve nem nagy a választék, összesen kétfajta napelemet különböztetünk meg.

Monokristályos napelemek.

Polikristályos napelemek.

Mit kell tudni a monokristályos napelemekről?

Monokristályos panelek esetében az alkalmazott szilíciumot egy elektromos térben henger alakúra formálják, ahol egységes kristályként dermed az meg. Ezért ezeket “egykirstályos” napelemeknek is nevezik.

A monokristályos szerkezetek előállítása ugyan bonyolultabb, de akár 8-9%-kal is több energiát képesek előállítani. Hozzá kell tenni, hogy egyes felmérések szerint a teljesítményben tapasztalható különbséget inkább abban lehet mérni, hogy melyik fajta napelem, melyik éghajlati övezetben termeli az energiát.

Mit kell tudni a polikristályos napelemekről?

Polikristályos napelemek gyártásánál a szilíciumot négyzet alapú tömbökbe öntik, ahol több kristályként dermed meg. Ezért ezeket a paneleket “több-kristályos” napelemeknek is nevezzük. A polikristályos szerkezet összeállítása során kisebb kristályokból rakják össze a napelemet, így ennek az előállítása valamivel gyorsabb és kevesebbe is kerül.

Mire érdemes figyelni a napelem rendszer bevezetése előtt?

Érdemes szakemberrel konzultálni, mielőtt bármibe belevágnánk, hiszen egy rosszul telepített napelem rendszer sokkal kisebb hatékonysággal fog bírni ahhoz képest, amit elérhettünk volna. Bizonyos körülményeken nem lehet változtatni, de a tájoláson és a napelemes rendszerek optimalizálásán is sok múlik.

Földrajzi fekvés: A napelem elhelyezkedése nagyban befolyásolja, hogy mennyire intenzív és erős napsugárzás éri a paneleket. Az Egyenlítőhöz közeledve a napelemes rendszerek termelése is egyre optimálisabb. A Magyarországon jellemző napsütések órák számát tekintve egy 1 kWp-nyi napelem (vagyis nagyjából 3 db napelem) átlagos termelése 1100-1200 kWh körül tekinthető optimálisnak.

A napelemek termelésének mértéke nemcsak attól függ, hogy hány kW-os a napelem. Magyarországon a 35 fokos dőlésszög az ideális teljesítmény alapvető feltétele a földrajzi fekvés miatt. Ez alapvető adottság egyes tetőszerkezeteknél, viszont lapos tetőnél vagy egyéb telepítési helyszíneken olyan tartószerkezet alkalmazása válhat szükségessé, amely biztosítja a 35 fokos dőlésszöget. Árnyékoltság: A napelem rendszer akkor termelnek a legjobban, ha semmilyen árnyék nem éri a paneleket. 10%-os árnyékolás már 30-50%-kal ronthat a napelemes rendszer teljesítményén.

Lakossági napelem pályázat 2021

Bár a korábban ígért sajtótájékoztató elmaradt, de a lakossági uniós napelemes pályázat lebonyolítására létrehozott kormányzati oldalon október 18-án felbukkant a véglegesnek mondott szabályrendszert rögzítő átdolgozott kiírás. Ebből kiderült, hogy két célra lehet 2,9 millió forinttól 11,3 millió forintig terjedően 100%-os támogatást nyerni. Az egy főre számított jövedelmi korlát összege 4,85 millió forint, és egy új pontrendszer is bejött a képbe, amely már az adott ingatlan elhelyezkedését és az oda bejelentett gyermekek számát is figyelembe veszi. Mindezek után anélkül, hogy erről külön hírt kiadtak volna, a napokban még kétszer is fontos pontokon módosították a vissza nem térítendő támogatást ígérő lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési EU-pályázat szabályrendszerét, így mindezeket együttvéve érdemes képbe kerülni.

Milyen fejlesztési céllal lehet pályázni a napelem támogatásra?

Az RRF- 6.2.1 Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése.

Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

Mekkora az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a napelem pályázatnál?

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100%, az elnyerhető támogatás a napelem tetőre szerelésekor legfeljebb bruttó 2 900 000 forint lehet, a komplexebb cél esetén legfeljebb bruttó 11 300 000 Ft. Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.

Hány család részesülhet a napelem támogatásban?

Támogatásban várhatóan 34 920 család részesül, és ebből a komplex fejlesztési célra várhatóan 11 600 család kap majd pénzt. Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.

Ki pályázhat a napelem támogatásra?

Aki az adott ingatlanban tulajdonnal vagy résztulajdonnal rendelkezik. Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő. A napelem pályázat magánszemélyeknek szól, így nagykorú természetes személyek egyike adhat be kérelmet, de ehhez van egy jövedelmi korlát is.

Csak akkor adhat be kérelmet, ha az ingatlanban tulajdonnal vagy résztulajdonnal rendelkező személy vagy személyek 2020. évi adóbevallásban szereplő együttes jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a 4,85 millió forintot. Fontos, tehát, hogy a tulajdonosokat kell figyelembe venni (alapesetben a 2021. augusztus 30-i állapot szerinti tulajdonosokat, de ha ahhoz képest van változás, akkor a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosokat), és így az állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel oda bejelentettek számával nem kell számolni az egy főre jutó jövedelemnél.

Összefoglalva tehát, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

Nagykorú magánszemély.

Magyar adóazonosító jellel rendelkezik.

Tulajdonjoggal rendelkezik a beruházással érintett ingatlanban.

Megfelel a jövedelmi előírásnak.

A napelem pályázat benyújtásának menete

A pályázat az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból, nyilatkozati űrlapokból és a szükséges mellékletekből áll. A pályázati adatlap a napelem.palyazat.gov.hu kormányzati oldalon elérhető. A pályázati adatlapon valamennyi adat megadása kötelező. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, a nyilatkozattételt és a szükséges dokumentumok csatolását követően a pályázat véglegesítésével kerül benyújtásra.

Napelem pályázat ügyfélszolgálat

Címlapkép forrása: Getty Images