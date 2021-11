Itt a friss inflációs adat: nincs benne köszönet!

Októberben 6,5%-os volt az infláció Magyarországon, ezzel bő 9 éves csúcsra szökött a pénzromlás üteme. A szeptemberi 5,5%-os árindex után az elemzők körében egységes volt a várakozás, hogy eléri majd a 6%-ot a drágulás éves mértéke, az előrejelzések 6,0-6,3% között szóródtak. A friss adat azonban még ennél is magasabb lett.

2008 óta csak egyszer, 2012 szeptemberében láttunk a mainál magasabb inflációs számot (6,6%), a jövő hónapban várhatóan ez a rekord is megdől. A tartósabb inflációs folyamatokat megragadni kívánó maginflációs mutató szintén nagyot ugrott, a 4,7%-os index közel tízéves csúcsot jelent.

A szakértők elsősorban azért számítottak az inflációs gyorsulására, mert az üzemanyagok ára jelentősen emelkedett. Emellett az energiaárak növekedése, valamint a hiánygazdaság is hozzájárul az infláció élénküléséhez. A mai adatok megerősítik, hogy a drágulás a mindennapi élet sok területére kiterjed, szinte az összes árucsoport esetén nőtt az árindex.

Áralakulás (2021. okt., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,7 5,2 Szeszes ital, dohány 1,1 11,3 Ruházkodás 1,5 0,9 Tartós fogy. cikk 0,7 5,4 Háztart. energia 0,2 0,6 Egyéb cikk, üzemanyag 3,2 13,0 Szolgáltatások 0,4 3,7 Fogyasztói árindex 1,1 6,5 Maginfláció 0,9 4,7 Nyugdíjas infláció 0,9 5,7 Forrás: KSH, Portfolio

Az infláció első számú hajtóereje a nyersanyag és az energia drágulása. Egy év alatt a járműüzemanyag ára 31%-kal emelkedett, de bizonyos élelmiszerek körében is jelentős növekedést láthatunk. Az étolaj 30%-kal, a burgonya 27%.kal, a margarin 19%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor. Felfelé húzza az árszínvonalat a dohánytermékek adóemelése is, ebben a körben 18%-kal mentek fel az árak. Jól mutatja az infláció rendkívüliségét, ahogy az elmúlt években inkább deflációt, árstagnálást mutató tartós fogyasztási cikkek körében is 5,4%-os az éves drágulás.

Egyetlen hónap alatt 13%-kal drágult a távolsági utazás, 7%-kal az üzemanyag és a liszt. Meglódult a kenyér ára is, 3%-kal emelkedett szeptemberhez képest.

Ráadásul a KSH nem is biztos, hogy a pénzromlás minden elemét jól meg tudja ragadni. Miközben a hétköznapokban a használt autó drágulását tapasztalják a piacon, addig a hivatalos árstatisztikában mindössze 2,5%-os éves árindexet láthatunk.

Az infláció rövid távú tendenciái is erőteljes gyorsulást mutatnak. A maginfláció negyedéves évesített értéke 6,7%-ra ugrott fel.

A következő hónap a bázishatások és egyedi sokkok hatására még magasabb inflációs adatot hozhat, szélsőséges esetben a 7%-os árindex sem kizárt. Utána már a bázishatás lefelé húzza a mutatót (adóemelés és a korona-válság hatásai esnek ki az indexből), ezért lehet bízni abban, hogy további rekordokat nem fogunk látni. Ugyanakkor az egyre magasabb inflációs adatok miatt a jövő évi inflációs kilátások is egyre romlanak.

Összességében tehát az infláció még az erős várakozásokhoz képest is magasabb pályán húzódik. A folyamatos külső sokkok hatására a tényadat jócskán kilóg a jegybank szeptemberben adott előrejelzési sávjából (ennek a teteje 6,1-6,2% volt októberre), vagyis a monetáris politika számára is kellemetlen meglepetést jelent. Hamarosan az MNB közzéteszi az alternatív inflációs mutatóit, amelyek bizonyára szintén nagyot ugranak majd, és többletinformációkat hordozhatnak a pénzromlás szerkezetéről.

A jegybank havi 15 bázispontos kamatemelési tempóval próbálja felvenni a harcot az inflációval szemben, elvileg még novemberben is erre számíthatunk, majd decemberben jön a hagyományos negyedéves felülvizsgálat. Ugyanakkor a régiós jegybankok magasabb kamatemelési tempója (a lengyelek 75, a csehek 125 bázispontos szigorítást hajtottak végre a múlt héten), illetve az infláció újabb és újabb sokkjai miatt az elmúlt hetekben erősödtek azok a várakozások, amelyek szerint az MNB nem vár decemberig, hanem már az ősz végén magasabb fokozatra kapcsol. Bizonyára ezt tükrözi az is, hogy a forint a mai inflációs adatra minimális erősödéssel reagált.

Címlapkép: Getty Images