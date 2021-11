Energiaválság: felpörgött az orosz gázszállítás Európába, tovább esett a gázár

Amint tegnap megírtuk: a Gazprom bejelentette, hogy elkezdi feltölteni 5 észak-nyugat-európai gáztárolóját és a friss internetes adatok már jelzik is, hogy az egyik tárolóban tényleg megindult a betárolás – írja a Reuters. A Gazprom által tulajdonolt német Astora tárolócég rehdeni tárolójában intenzív a betáplálás, a jemgumiban még ez nem indult el, ahogy az osztrák területen lévő haidachi tárolóban sem.

Mindenesetre az biztató, hogy továbbra is nyugati irányba folyik a nettó gázszállítás a lengyel-német határon lévő Mallnow mérőponton az elmúlt napok keleti irányú (reverz) szállítása után. Ez is arra utal, hogy a Gazprom növekvő gázszállításokat hajt végre a Jama-Európa vezetéken, mégha plusz kapacitásokat nem is foglalt egyelőre.

Mindezekre a hírekre és egyéb okok miatt (pl. időjárási előrejelzések) együttesen tegnap jókora gázár-esés volt a decemberi lejáratra a holland TTF gáztőzsdén, az ár végül 11%-os mínuszban, kerek 70 euró/MWh-n állt meg, ehhez képest most trovábbi 4-5%-os szakadás látszik 67 euró körülre.

A gázár beszakadása jócskán lehúzta tegnap az európai másnapi zsinór áramárakat is. A magyar áramtőzsdén (HUPX) az ár 16%-kal 178,25 euró/MWh-ra esett.

A GIA oldalán folyamatosan követhetők az európai gáztárolói adatok országonként is (a megelőző gáznapokra) és most az látszik, hogy európai szinten a tárolók összes töltöttsége csak 75,6%-os a tavaly november 10-i 93,9%-kal szemben, ami után végül idén tavaszra egészen 30%-is csökkent az átlagos töltöttség. Így tehát nem véletlen az az aggodalom, hogy egy újbóli tartósan hidegebb téli szezonban a mostani tárolói töltöttségi szint esetleg ellátási kihívásokhoz is vezethet.

A német tárolók összes töltöttsége most 69,9%-os a tavaly ilyenkori 93,3%-kal szemben, a magyar tárolóké pedig most 74,35%-os a tavaly ilyenkori 96,6%-os szinttel szemben. Nálunk a Hexum Földgáz Zrt. tulajdonában álló Szőreg-1 mező töltöttsége most 91,36%-os, a tavalyi 100%-kal szemben, a Magyar Földgáztároló Zrt. tulajdonában álló négy mező (Pusztaederics, Zsana, Kardoskút-Pusztaszolos, Hajdúszoboszló) együttes kapacitásához képest pedig a töltöttség most 67,16%-os, szemben a tavaly ilyenkori 95%-kal.

