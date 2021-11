Harminc éve nem volt ilyen: sokkoló mértékben elszállt az amerikai infláció

Elszállt az infláció az Egyesült Államokban októberben: a várt 5,8% helyett 6% fölé gyorsult az éves áremelkedés, ilyen áremelkedésre több mint harminc éve nem volt példa.

Közzétették az Egyesült Államokban a fogyasztói árindex októberi alakulását, és csúnya meglepetést okozott. Októberben éves bázison 6,2%-kal nőttek a fogyasztói árak a szeptemberi 5,4%-os gyorsulás után.

Az áremelkedés mértéke messze a Fed célszintje fölött jár, ilyen mértékű inflációra 1990 óta nem volt példa.

Az elemzők 5,8%-ra, tehát gyorsulásra számítottak, de az óriási meglepetést jelent, hogy az éves áremelkedés mértéke átlépte a 6%-ot, az elemzők többsége ezt csak decemberre tartotta valószínűnek.

Az adóhatásoktól és az volatilis termékek árától megtisztított maginfláció 4,6%-ra nőtt októberben. Az elemzők arra számítottak, hogy 4% lesz a maginfláció októberi alakulása, akárcsak szeptemberben.

Bár az amerikai jegybank, a Fed inkább a PCE-inflációt, azaz a személyes fogyasztások árindexét nézi a CPI, azaz a most közölt fogyasztói árindex helyett, a friss adat mindenképp jelentős árnyomásról árulkodik, és a vártnál korábbi kamatemelést vetít előre. A Fed egyelőre elzárkózik a kamatemeléstől, a piac 2022-re több emelést is árak, és a Fed vezetése sem egységes a kérdésben. A hivatalos jegybanki kommunikáció továbbra is kitart amellett, hogy a magas infláció átmeneti, de már nem olyan magabiztosak ezzel kapcsolatban, mint néhány hónapja. A jegybank az inflációs nyomásra reagálva meg is kezdte az eszközvásárlási programja kivezetését.

Címlapkép: Getty Images