Mutatjuk, kinek fáj leginkább az üzemanyagár emelkedése

A hagyományos, tüzelőanyagot használó erőművek közül az üzemanyagköltség a gázerőműveknél a leginkább meghatározó költségelem, ezért az energiahordozó drágulása ezeket hozza a legrosszabb helyzetbe, míg a legkedvezőbb helyzetben e szempontból az atomerőművek vannak, mivel az uránköltségek háromszorosára emelkedése alig változtat az önköltségen.

Költségek és versenyképesség

Az elmúlt időszak drasztikus földgáz-, szén- és villamosenergiaár-változásaira tekintettel érdemes megvizsgálni, hogy az egyes erőművek esetén mit jelenthet az, ha a működéséhez szükséges üzemanyag ára akár a többszörösére növekszik. A fosszilis energiahordozók piacán kialakult helyzet különösen aktuálissá teszi a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) 2020 decemberében kiadott jelentését (Projected Costs of Generating Electricity 2020), amely e szempontból is összehasonlítja a technológiákat és önköltségeiket, illetve a villamosenergia-termelés teljes élettartamra számolt költségét (LCOE). A nukleáris üzemanyagon belül az uránérc költségének meghatározásához pedig a World Nuclear Association (WNA) egy jelentése szolgál alapul.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák villamosenergia-termelési költségei egyre inkább a hagyományos fosszilis tüzelőanyag-termelés költségei alatt vannak

- ez az egyik fő következtetése a még a 2021-es fosszilis energiaár-emelkedés előtt készült jelentésnek. A nulla üzemanyagköltségű megújuló energia - különösen a szárazföldi szélenergia - költségei már számos országban versenyképesek a fosszilis tüzelőanyag-alapú villamosenergia-termeléssel, de a megfelelő éghajlati viszonyok között nagy léptékben telepített fotovoltaikus napenergia-termelő technológia, valamint az öt év alatt 50 százalékkal csökkent költségű offshore (tengeri) szélenergia is nagyon versenyképes lehet a költségek szempontjából.

Ugyanakkor

a legalacsonyabb költségű lehetőséget az alacsony szén-dioxid-kibocsátású termelésre az atomerőművek hosszú távú üzemeltetéséből származó villamos energia jelenti az elemzés szerint.

Az atomerőművek élettartamának meghosszabbításával a viszonylag magas beruházási költség időben jobban eloszlik, ezért a hosszú távú üzemeltetésük (LTO) során történő villamosenergia-előállítás rendkívül versenyképes, és nem csak az egyéb alacsony szén-dioxid-kibocsátású, hanem az összes termelő technológiával összevetve is a legalacsonyabb költségű megoldás marad, beleértve a szenes és gázerőműveket is. A 2020-as elemzés a tanulási görbének köszönhetően az új atomerőművekből származó villamos energia esetében is alacsonyabb várható költségeket mutat, mint a 2015-ös verzió, de - ahogy minden technológiánál - itt is jelentősek a regionális különbségek.

Forrás: IEA/NEA

A költségek az üzemi szintű CO2-kibocsátáson túlmenően nem vesznek figyelembe más rendszerszintű költségeket, így a rendszerszabályozási, átviteli és elosztási költségeket (ahogyan az externáliákat sem, például a a földgáz kitermelése és szállítása során fellépő metánszivárgással összefüggésben). Azonban a rendszermegfontolások növekvő fontosságára tekintettel, a technológiák árnyaltabb értékelhetősége érdekében a jelentés igyekszik "beárazni" a különböző technológiák rendszerhatásainak jelentőségét is, így azokat a költségeket, amelyeket a változó rendelkezésre állású szél- és napenergia indukál, különösen magasabb penetrációs arány mellett. Ezért az IEA kidolgozta a kapcsolódó rendszerhatásokkal és rendszerköltségekkel korrigált LCOE (VALCOE, value adjusted LCOE) módszert is, és ez azt mutatja, hogy

a szél- és a napenergia rendszerértéke csökken az energiaellátásban való részesedésük növekedésével.

Ezek az értékek nem csak a megújulók részarányától függenek, hanem az olyan kiegészítő megoldások költségeitől is, mint az energiatárolás. A növekvő részarányú megújulóenergia-termelés potenciálisan gyors változásainak a villamosenergia-igénnyel való összehangolására a jövőben többféle rugalmassági lehetőség nyújt majd megoldást - így az energiatárolás, az áram- és gázszektor integrálása például zöld hidrogénnel, keresleti oldali rugalmasság, stb. Az LCOE-elemzést így egyre inkább kontextualizálni kell más elemzésekkel is ahhoz, hogy reális képet kapjunk a különböző áramtermelő technológiák relatív versenyképességéről.

Ezért annak feltárásához, hogy a keresletet hogyan lehet a legkisebb költség mellett kielégíteni alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal, villamosenergia-rendszer-szintű elemzésre van szükség - ami meghaladja jelen cikkünk terjedelmi lehetőségeit. A tüzelőanyagárak változására fókuszáló önköltség-összehasonlítás keretében így most csak a szénerőművek, a gázerőművek és az atomerőművek költségszerkezetét vizsgáljuk meg.

Háromszoros gázár - több mint kétszer akkora villamosenergia-ár

Egyes erőműveket olcsó megépíteni, de drága üzemeltetni (ilyenek a gázerőművek), másokat drága megépíteni, de olcsó üzemeltetni (ilyenek az atomerőművek). Ennek megfelelően az egyes erőműtípusok önköltségszerkezete egészen eltérően alakul, amit az alábbi ábra is jelez. Az ábrán a hivatkozott tanulmány adott erőműtípusainak önköltségeinek átlaga szerepel, 7 százalékos diszkontráta mellett. A CCGT (kombinált ciklusú gázerőmű), a szén- és az atomerőművekre a tanulmány 85 százalékos kihasználtságot feltételez, az OCGT erőművekre (nyílt ciklusú gázturbinák) 30 százalékosat. A tanulmány 30 dollár/tonna CO2-árral számol (Európában jelenleg 60 euró/tonna körül alakul az árfolyam).

Forrás: IEA/NEA, WNA

A CCGT erőművet viszonylag olcsó megépíteni, de teljes önköltségében az üzemanyag, vagyis a földgáz részaránya közel 60 százalék. Nyílt ciklusú gázturbináknál az üzemanyag-költség részaránya a teljes költségszerkezetből közel azonos, míg szénerőműveknél ez az érték 24 százalék, mivel szénerőművet építeni fajlagosan drágább, mint gázerőművet, és a szén ára relatíve alacsonyabb. Atomerőmű esetén a teljes erőművi termelési költségben a vizsgált urán részaránya 4,1 százalék, de ha a teljes üzemanyag-kazetta költségét vesszük figyelembe (az uránon kívül a konverziót, a dúsítást, a rekonverziót és az üzemanyag-kazetta gyártását is), az arány akkor sem haladja meg a 10,2 százalékot.

Forrás: IEA/NEA, WNA

Mi történik akkor, ha egy erőmű üzemanyagköltsége háromszorosára emelkedik, mint ahogy történt az 2021. január és október között az európai földgázpiacon? Azon erőművek esetében, amelyeknél az üzemanyagköltség részaránya a teljes költségszerkezeten belül magas, sokkal magasabb villamosenergia-ár szükséges a megtérüléshez, mint azoknál, ahol a fűtőanyag ára a teljes költség kisebb részét teszi ki.

Miután az üzemanyagköltség a gázerőműveknél a leginkább meghatározó költségelem, a tüzelőanyag drágulása ezeket hozza a legrosszabb helyzetbe a vizsgált technológiák közül, míg a legkedvezőbb helyzetben e szempontból az atomerőművek vannak,

mivel az uránköltségek háromszorosára emelkedése alig változtat az önköltségen, ezáltal a megtérüléshez szükséges áron. A gázerőművek (OCGT és CCGT) megtérüléséhez az üzemanyagár megháromszorozódása esetén több mint dupla akkora villamosenergia-ár szükséges, a szénerőművek esetén közel felével nő a megtérüléshez szükség villanyár, míg új atomerőműveknél ez a növekedés 8 százalékos, atomerőművi üzemidő-hosszabbítás esetén pedig 16-18 százalék.

Már megépült erőművek és a kiindulási üzemanyagár-szcenárió esetén az önköltségszerkezet a lenti ábrának megfelelően néz ki. Érthető módon az üzemanyagköltség részaránya az előbbiekhez képest minden erőműtípus esetén nagyobbnak mutatkozik, hiszen a teljes költségből most egy elem kiesik, ez esetben ugyanis már nem irányadó a beruházási költség, miután a beruházáshoz szükséges pénzt már elköltötték. (A már meglévő erőművek hosszabb távú, legalább néhány éven át tartó működéséhez az szükséges, hogy a piaci ár legalább a beruházási költségeken kívüli egyéb, hosszabb távú karbantartási költségeket is fedezze; az ezen felül elért árbevételt ez esetben a beruházási költségek megtérítésére lehet használni.)

Forrás: IEA/NEA, WNA

Az alábbi ábra azt mutatja, hogyan alakul a már megépült erőművek önköltségszerkezete akkor, ha az erőművek üzemanyagának költsége háromszorosára emelkedik. Ez esetben a gázerőművek hosszabb távú életben maradásához szükséges ár bő 130 százalékkal nő, szénerőművek esetén közel 70 százalékkal, atomerőművek esetén pedig 21-24 százalékkal. Utóbbiaknál az egyszeri hatást tovább tompítja, hogy az atomerőművek rendszerint két évre előre tárolnak üzemanyagot, és az üzemeltetők a reaktorban lévő üzemanyagkészletet csak mintegy négy-öt év alatt cserélik le, így az árnövekedés csak elnyújtva realizálódik. Az atomerőművek üzemanyaggal történő feltöltésekor ugyanis csak az üzemanyag egy részét veszik ki, és csak ezek helyére töltenek friss üzemanyagot, vagyis az árnövekedés hatása ezen a hosszabb időszakon keresztül szétterül.

Forrás: IEA/NEA, WNA

Címlapkép: Getty Images