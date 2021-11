Az Európai Bizottság szerint idén az élmezőnyben lesz a magyar növekedés, de jövőre már utolér minket Európa

Portfolio 2021. november 11. 13:06

Megérkezett az Európai Bizottság őszi előrejelzése a tagállamok gazdasági növekedésére és egyéb makroadatokra vonatkozóan. Az összes tagállam adatsorából az látszik, hogy Magyarország GDP-növekedése idén a kontinens élmezőnyében lehet, és még jövőre is a felső harmadban leszünk, de 2022-ben már több olyan tagállam is lesz, amely a magyar növekedéshez hasonló mértékben nő majd. Az inflációban még jövőre is cél fölötti szintet vár a Bizottság.