Koronavírus: elszálltak a magyar fertőzésszámok, terítéken van az újabb szigorítás

A világon 251 407 386 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak eddig hivatalosan a járvány alatt, a halálos áldozatok száma 5 072 104 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint csütörtök reggeli adatai szerint - írja az MTI. Magyarországon is felfutóban van a járvány: csak tegnapelőttről tegnapra 8434 új fertőzöttet, és 98 elhunytat találtak. A mai adatok még nem jelentek meg.

Az egyre több súlyos Covid-beteg miatt át kell szervezni a betegellátást Csongrád-Csanád megyében, a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba csak a súlyos betegeket viszik - írja a Szeged.hu egy birtokába került levélre hivatkozva.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 10. Már annyira rossz a járványhelyzet Csongrádban, hogy megnyithatják a járványkórházat

A koronavírus-fertőzöttek körülbelül fele oltott legalább egy vakcinával, viszont továbbra sem tudni, hogy mekkora azok aránya, akik kettő vagy három vakcinát kaptak.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 10. Kiderült, hány magyar oltott fertőződött meg koronavírussal

A koronavírusos a betegek egyre nagyobb számban érkeznek a kórházakba, az ellátórendszer nem fogja bírni a terhelést – mondta az Infostart kérdésére Rékassy Balázs. A szakember azonnali korlátozásokat sürget.

A Magyarországon alkalmazott oltóanyagok mindegyike biztonságos, aki több mint négy hónappal ezelőtt vette fel a koronavírus elleni vakcinát, az most oltassa be magát a harmadikkal is - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos Brüsszelben szerdán.

Címlapkép: Getty Images