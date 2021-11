Meddig éri meg egy benzinkútnak a 480 forintos ársapka mellett nyitva tartani?

A Portfolio információi szerint nagy átlagban a benzinkutakon alkalmazott kiskereskedelmi árrés mintegy 30 forint, ennyivel adja drágábban a kút az üzemanyagot, mint amennyiért veszi. Vagyis ha most egy kúton 510 forintos üzemanyagárat látunk, akkor az valószínűleg 480 forint körüli áron vette az üzemanyagot. Tehát 480 forintos ársapka mellett a marzs éppen eltűnne,

510 forintos fogyasztói ár felett pedig már költségmentes üzemelés mellett sem éri meg üzemanyagot forgalmazni.

Például 520 forintos ár mellett már literenként 10 forintos lenne az értékesítési veszteség. Jelenleg egyébként adataink szerint a 95-ös benzin átlagára 506 forint, a gázolaj átlagára 512 forint az országban, így tehát éppen ennél az 510 forintos határnál billegnek a kiskereskedelmi értékesítési árak. Ezekhez a mai árakhoz képest tehát most sosem látott mértékű árzuhanás jön jövő hétfőtől a kutakon, amint azt megírtuk.

Fontos hangsúlyozni, hogy az átlag mindenben elfedi a különbségeket, így azt is, hogy a benzinkutak bevételi szerkezete nagyon eltér egymástól, ezért

minden kútnak másként, más mértékben fáj a mai bejelentés.

Erről és a nagykereskedői hatásokról bővebben:

Az viszont nem kérdés, hogy ha a nemzetközi tőzsdéken jócskán tovább drágulna a kőolaj ára (most a Brent hordónkénti azonnali ára 83,3 dollár, a februári határidős ára 81,5 dollár), vagy a forint tovább gyengülne a dollárral szemben (most 318,3-nál jár), akkor a 480 forintos ársapka 3 hónapra szóló bevezetésével a benzinkutak egyre nagyobb része veszteséget termelne.

Amint Gulyás Gergely a mai Kormányinfón jelezte: kereskedelmi tevékenység folytatására senkit sem lehet kötelezni, amivel arra célzott, hogy érthető, ha valamely benzinkút üzleti okok miatt bezár, mert nem akar 480 forintos áron értékesíteni, az efeletti ár mellett pedig hatóságilag zárnák be a kutat.

A kérdés természetesen az, hogy meddig viseli el egy kút ezt az állapotot. Eddig a 30 forintos normál marzsából gazdálkodta ki a költségeit és a profitját, vagyis akár 510 forint alatti piaci ár mellett is eljöhetne az idő a bezárásra. Valójában azonban ennél jobb a helyzet. Egyrészt amíg legalább a fix költségek megtérülnek, érdemes nyitva tartani. Másrészt a benzinkúton értékesített egyéb termékek és szolgáltatások (ha vannak ilyenek: prémium üzemanyagok, étterem és kávézó, shop, gépjárművekkel kapcsolatos termékek, autómosás, stb.) forgalmából pótolhatja az alaptevékenység kieső bevételeit - akár az árak emelésével is, hogy a kút működése legalább nullába kijöjjön.

Gulyás jelzése szerint most egyelőre 3 hónapig tervezi a kormány a 480 forintos ársapkát, hogy az inflációt ezen a módon is fékezni lehessen. Az áprilisi választásokra is tekintettel nyilván nem lehet kizárni, hogy ez az ársapka tovább is fennmarad, ha az olajárak, vagy a forint árfolyama továbbra is 500 forint feletti fogyasztói üzemanyagárat indokolna. Érdemes emlékeztetni rá, hogy a minap a Goldman Sachs vezető közgazdásza nyersanyagpiaci szuperciklus lehetőségére figyelmeztetett, azaz szerinte évekig tartó magas árkörnyezet várható, ezért a befektetőknek az olajpozíciók tartását javasolta.

A forint kapcsán pedig az a nagy kérdés, hogy a régiós jegybankok agresszív kamatemelései tükrében az MNB jövő kedden, vagy a későbbiekben olyan monetáris politikai lépéseket tesz-e, amelyekkel a forint a(z euróval szembeni) történelmi mélypont körüli billegésből tartósan és jelentősen erősödni tud. A forint esésének hátteréről és a kilátásokról éppen most közöltünk egy másik elemzést.

