Elszálló áramár: megszünteti az ELMŰ-ÉMÁSZ a lakossági versenypiaci áramszerződéseit, lépnie kell az ügyfeleknek

Ez a kiadott kérdezz-felelek szerint azt jelenti, hogy az érintett ügyfelek „villamos energia kereskedelmi szerződése megszűnik”, így mindenképpen lépniük kell, mert jövő január elsejétől csak akkor biztosított az áramellátásuk, ha vagy visszatérnek az egyetemes szolgáltató szolgáltatásába (amely gyakorlatilag csak az MVM Next egyetemes szolgáltatása lehet), vagy addig leszerződnek egy versenypiaci kereskedővel. Mindkét esetben új szerződést kell kötnie az ügyfeleknek a villamosenergia-ellátás érdekében.

A hír azután érkezett, hogy szintén piaci okok (elszálló gázár) miatt az E.On bejelentette: november 30. napjával megszűnteti a lakossági versenypiaci földgázszolgáltatását és ott is lépnie kell az érintett lakossági körnek (amely feltehetően már csak egy csekély számú ügyfélkört jelent). Amint megírtuk: az E.On nagy valószínűséggel azért lépett, mert a cég már jóval drágábban kaphatja a gázt, mint ahogy azt a korábban a kötött versenypiaci szerződések keretében értékesítheti a lakossági ügyfeleknek, ezért inkább felmondja a szerződéseket tarifaváltozásra hivatkozva.

Ugyanez (az árampiaci drágulás) állhat most az ELMŰ-ÉMÁSZ lakossági versenypiaci szolgáltatásának megszűntetése mögött és ezért kerülnek lépéskényszerbe most az érintett ügyfelek is.

A Portfolio megkereste az az ELMŰ-ÉMÁSZ-t, hogy megtudja: – legalább hozzávetőlegesen – hány ügyfelet érint a lakossági versenypiaci szerződés megszűntetése, de cikkünk megjelenéséig nem reagált a cég.

Érdemes megemlíteni, hogy a fenti ügy teljesen független attól, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 2021. augusztus 31-i hatállyal visszaadta a villamos energia egyetemes szolgáltatási engedélyét és így szeptember 1-től már az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. látja el az érintett lakossági kört árammal az egyetemes szolgáltatás keretében.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor. Tiszalök, 2020. november 23. Távvezetékek az üzemterület mögött. A vízlépcső üzembehelyezése óta végez elektromos áramszolgáltatást a tiszalöki Tiszavíz Vízerőmű Kft. az ország kelet-közép régiójába. Jelenleg egy év alatt 800.000 megawattóra /MWh/, plusz a duzzasztómű által termelt 65.000 megawattóra mennyiségű áramot juttatnak el a felhasználókhoz. Így a térség nagyüzemei mellett 130.000 háztartást és több mint 350.000 embert érnek el.