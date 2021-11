Ezt mindannyian megérezzük: durva áruhiány jön a műtrágya-piacon

Braunmüller Lajos 2021. november 13. 16:00

Komoly esély van rá, hogy az elkövetkező hónapokban világszerte hiány lép fel a műtrágya piacán, ahol már jelenleg is rekordmagas árak uralkodnak. Az ok elsősorban a legfontosabb alapanyag, a földgáz árának kiugró emelkedésében és az ennek nyomán érkező termeléscsökkentési döntésekben keresendő. Néhány hete még a régió legnagyobb gyáránál, a Nitrogénműveknél is fontolgatták a leállást, mára azonban úgy látják: olyan hiány és ezzel párhuzamosan olyan áremelkedés alakul ki a piacon, amikor nem szabad abbahagyni a termelést. Bige László a Portfolio-nak elmondta: decemberben egy napig a magyar vevőket szolgálják ki, de onnantól fogva májusig minden árut külföldre kötnek le.