Angela Merkel üzent - Felerősödött a járvány Németországban

A németek többsége arra számít, hogy még az idén ismét bevezetik Németországban a társadalom és a gazdaság több területét megbénító lezárásokat a koronavírus-járvány erősödése miatt - derült ki egy vasárnap ismertetett felmérésből.

A Bild am Sonntag című lapban közölt adatok alapján

a lakosság 60 százaléka számít a lezárások visszatérésére.

A járvány egyre erősödő negyedik hulláma miatt "nagyon nehéz hetek állnak előttünk" - figyelmeztetett Angela Merkel ügyvezető kancellár hétvégi videóüzenetében.

Mint mondta, egy évvel ezelőtt hasonlóan nehéz volt a helyzet, de már van védőoltás az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen, csak be kell adatni, méghozzá minél hamarabb.

Kérek mindenkit, hogy csatlakozzon (az oltási kampányhoz), és próbálja meg meggyőzni a rokonait, barátait is

- mondta Angela Merkel, kiemelve, hogy "össznemzeti erőfeszítést" kell tenni az oltási kampány felgyorsításához.

A kormány legutóbbi, pénteki adatai szerint csaknem 115 millió adag oltást adtak be, és a lakosság 67,5 százaléka - 56,1 millió ember - rendelkezik teljes oltással. A 18 éven felülieknél 78,1 százalékos az átoltottság - a korcsoportba tartozó 69,4 millió ember közül 54,2 millióan adatták be mindegyik adagot -, 3,8 millióan pedig az emlékeztető oltást is beadatták már. Azonban a korábbiaknál fertőzőképesebb delta vírusváltozat, a légúti betegségek szezonjának kezdete, az oltatlanok viszonylag magas aránya és a korlátozások nagy részének nyári eltörlése együttesen azt eredményezte, hogy a

az utóbbi hetekben példátlanul felerősödött a járvány.

Így majdnem minden mutató többször rekordot döntött, az újonnan regisztrált fertőződések napi száma például átlépte az ötvenezres határt.

A folyamat túlterheléssel fenyegeti az egészségügyi ellátórendszert. Erre figyelmeztetett Angela Merkel is videóüzenetében, kifejtve, hogy a Covid-19-ben szenvedőknek meg kell adni a lehető legjobb kezelést, de a kórházakban helyet és személyzetet kell biztosítani minden más betegnek is.

Pontosan ez az, ami a legsúlyosabb helyzetbe jutott térségekben már nem lehetséges, mert "a kórtermek tele vannak", így át kell szállítani máshová betegeket és el kell halasztani műtéteket, és "az orvosok és az ápolók máris a túlterheltség határán vannak" - mondta a kancellár.Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) adatai szerint

a Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma két hét alatt ezerrel emelkedett,

és a hétvégén átlépte a háromezres határt. Vasárnap már 3046 embert ápoltak az intenzív osztályokon a SARS-CoV-2 okozta betegség miatt. Nagyjából minden második beteget - 1564 embert - lélegeztetni is kell. A 24 600 intenzív ágy közül 21 197 foglalt és 3403 szabad. A járvány erősödésének eddigi üteme alapján néhány hét alatt ezt a bő háromezer ágyat is elfoglalhatják a Covid-19-ben szenvedők.

A járvány lassítására szolgáló új szabályokról csütörtökön dönt a szövetségi parlament

(Bundestag), és ugyancsak csütörtökön tartják a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozását a védekezés összehangolásáról.

A helyzetet tovább bonyolítja az interregnum. Az új Bundestag októberi megalakulása óta Angela Merkel kormánya már csak ügyvezető, a következő kormány megalakításán dolgozó pártok - a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) - pedig még a koalíciós szerződésük első változatát sem készítették el. Az SPD és a Zöldek a járvány első három hullámának megtörésére bevezetett szigorú korlátozások hívei, a liberálisok viszont a szabadságjogok védelmére hivatkozva elutasítanak egy sor intézkedést, a kijárási korlátozásokat például alkotmányellenesnek tartják.

Ezért a fertőzésveszéllyel járó közvetlen kapcsolatok, találkozások számának gyors és nagymértékű csökkentését szolgáló lezárások helyett

egyelőre a járvány viszonylag enyhe, nyári szakaszában bevezetett rendszer módosítása várható.

A rendszer alapja - a közösségi maszkviselés és a társas távolságtartás mellett - az úgynevezett 3G-szabály. Ez a szabály - amelynek elnevezését a "beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek" (geimpfte, genesene oder getestete Personen) kifejezésből képezték - előírja, hogy a védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek korlátozás nélkül tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok pedig friss negatív vírusteszt birtokában. A 3G-szabály szigorított változata a 2G-szabály, amely szerint csak az oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben. Ez azt jelenti, hogy az oltatlanokat kitiltják például a vendéglőkből és a kulturális intézményekből. A 2G-szabály érvényes a legsúlyosabb helyzetben lévő Szászország tartományban, és hétfőtől Berlinben is. Számos további tartomány is mérlegeli bevezetését.

A várható módosítások között van az úgynevezett 2G plusz szabály, miszerint az oltottak és a gyógyultak is csak friss negatív teszttel tartózkodhatnak zárt közösségi térben. Valószínűleg bevezetik azt is, hogy a munkahelyeken kötelező a 3G-szabály alkalmazása, és kötelező visszaállítani azt az előírást, hogy mindenki dolgozhat otthonról, ha nem feltétlenül szükséges a jelenléte munkahelyén.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vasárnapi adatai szerint egy nap alatt 33 498 ember szervezetében mutatták ki a vírust. Ezzel a járvány tavaly tavaszi kezdete óta regisztrált fertőződések száma átlépte az ötmilliót, 5 021 469-re emelkedett. A Covid-19-cel összefüggésben 55 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 97 672-re emelkedett.

