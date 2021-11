Merre tart a koronavírus-járvány Magyarországon?

A következő időszakban érdemben tovább növekedhet a magyarországi kórházak terhelése és a halálos áldozatok száma, ugyanis továbbra is a járvány felszálló ágában vagyunk. Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetőjének modellje szerint egy gyorsan növekvő trendben van a járvány, fel kell készülnünk arra, hogy a halálozások száma hamarosan eléri a napi 160-180 főt.

A 45. héten a negyedik hullám felívelő szakaszában vagyunk, egyelőre az adatokban még nem tapasztalhatók a tetőzés jelei - írja a Portfolio-nak készített elemzésében Vattay Gábor. A terjedés egy láncreakcióhoz hasonló, a megbetegedettek, elhunytak és a kórházba kerülők száma napról napra nem egy adott számmal, hanem egy adott százalékkal növekszik és a kamatos kamathoz hasonlóan hatványozódik.

Az első ábrán azt mutatjuk be, hogy szeptember 1. óta hogyan alakultak az esetszámok. Ha az esetszámok logaritmusát ábrázoljuk az idő függvényében, akkor a nagyjából napi állandó százalékos növekedésnek egy olyan egyenes fog megfelelni, aminek a meredeksége a napi növekedési százalék. Ha a növekedés üteme gyorsul, akkor pedig az egyenes meredekebb lesz.

1. ábra. A napi új koronavírusos esetszámok alakulása szeptember 1. és november 11. között. (X tengely = a 4. hullám kitörése óta eltelt napok száma)

Láthatjuk, hogy az esetszámok a tesztelés hétvégi szüneteltetése miatt nagy napi szórással, de viszonylag jól követnek egy egyenest szeptember 1. és október 6. között, aminek a napi növekménye 2,8%, másként kifejezve 24 naponként duplázódna meg az igazolt esetek száma, ha ez a trend folytatódna. Ha ez a trend folytatódott volna, akkor ma napi 1500-2000 esetnél tartanánk most.

Azonban október 6-a után az esetszámok növekedése nagyon hirtelen felgyorsult, és napi 7,1%-os ütemben kezdett el növekedni, vagyis 9,7 naponként duplázódik meg, ha ez a trend tartósan fennmarad. Ennek hatására az október közepén még napi 1000 körüli esetszám mára már három duplázódás után a napi 8000 fős tartományba került.

A második ábrán a napi halálozásokat ábrázoltuk logaritmikus skálán. Hasonlóan az esetszámokhoz itt is két egymástól jól megkülönböztethető trendet láthatunk. Október 15-e előtt a halálozások napi 3,8%-os, utána pedig 8,5%-os rátával nőnek, vagyis csaknem 8 naponként duplázódnak. Az október 6. és 15. közötti eltolódás abból ered, hogy az esetszámok növekedése csak egy bizonyos késleltetéssel jelenik meg a halálozásokban. A halálozások és az esetszámok növekedési rátájának különbsége a két illesztés hibahatárán belül (17%) megegyezőnek tekinthető.

2. ábra. A napi új koronavírusos elhunytak alakulása szeptember 1. és november 11. között. (X tengely = a 4. hullám kitörése óta eltelt napok száma)

Végül a harmadik ábrán a kórházban ápoltak napi számait mutatjuk logaritmikus skálán. Itt is két jól elkülöníthető trendet látunk. Az október 15-e előtti húsz napos időszakban naponta 2,7%-kal növekedett a kórházi létszám, majd ezt követően lényegében egy hétvége alatt átcsapott egy napi 7,7%-os növekedésbe.

3. ábra. A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma szeptember 1. és november 11. között. (X tengely = a 4. hullám kitörése óta eltelt napok száma)

Mindezek alapján milyen kilátásaink vannak a 46. hétre? A kórházi trend folytatását mutatja a következő ábra:

4. ábra. A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma szeptember 1. és november 11. között, illetve előrejelzés. (X tengely = a 4. hullám kitörése óta eltelt napok száma)

Az eredeti, múlt péntekig tartó trend szerint már akár 10 000 körüli is lehetne a kórházi létszám a jövő hétvégére, azonban láthatjuk, hogy a héten az adatok eltávolodtak az eredeti trendtől, és kedvezőbben alakultak. Az eltérés egyik lehetséges magyarázata, hogy az október 23. és november 1. közötti őszi oktatási szünet az iskolákban jelentősen csökkentette a kontaktszámokat, a járvány terjedése azon a héten mérséklődött. A lappangási időt és a súlyos állapot kialakulásának idejét figyelembevéve az elmúlt, november 7-12. közötti héten az amúgy várhatónál kevesebben kerültek kórházba. Ha feltételezzük, hogy ez az átmeneti hatás csak egy hétig volt jelen, akkor azt várhatjuk, hogy a jövő héten visszaáll a korábbi, napi 8% körüli növekedési ráta, amit az ábrán szintén feltüntettünk, és már 8000 körüli kórházi esetre számíthatunk.

Amennyiben a trend nem változik, a következő ábrán mutatjuk, hogy hogyan alakulnának a legvalószínűbb napi halálozások:

5. ábra. A halálozások száma szeptember 1. és november 11. között, illetve előrejelzés. (X tengely = a 4. hullám kitörése óta eltelt napok száma)

A következő hétvégén már 200-240 közötti napi halálozások fordulnának elő. Az iskolai szünet okozta lassulás a halálozásokban a jövő héten szintén meg fog jelenni, ezért azt várjuk, hogy a trend szerinti 200-220 halálozást még nem fogja elérni, inkább a 160-180-as tartományba várjuk arányosan a kórházi trend eheti trendtől való eltéréséhez.

Összességében az adatok egyelőre nem mutatják a járvány várható lefékeződését, ugyanakkor a fenti módszerekkel továbbra is érdemes figyelni a járvány terjedését, alakulását, hiszen hamar képet kaphatunk arról, ha változna a trend. A következő hetekben is szorosan követni fogjuk a járvány terjedését, és rámutatunk arra, ha valamilyen változás következne be.

