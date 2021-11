Tíz jel, ami arra utal, hogy gyorsan romlik a helyzet a magyar kórházakban, főleg keleten

A negyedik járványhullám felfutó szakaszával párhuzamosan romlik a helyzet a magyar kórházakban is, egyre több jel és nyilatkozat erősíti meg a fő számokat. Egyetlen hét leforgása alatt legalább 14 százalékponttal emelkedett a lélegeztetett kapacitással rendelkező kórházi ágyak kihasználtsága.

Kedd reggeli cikkünkben mutattuk be, hogy a kórházi terhelés hogyan viszonyul az aktuális kapacitásokhoz. Ebből kiderült, hogy gyors tempóban romlik a helyzet és néhány hét múlva elérhetjük a kritikus határt, ahol az ellátórendszer telítődik. Mivel új korlátozó intézkedésekről a kormány nem döntött és nem úgy tűnik, hogy kilátásban lennének, ezért a kórházak leterheltsége is tovább emelkedhet az előttünk álló napokban. Egyébként a héten a lélegeztetett betegek száma már magasabban van, mint tavaly ilyenkor. Ezen a héten sajnos stabilan magas volt a kórházak terhelésének növekedési üteme.

Mindez úgy, hogy közben azért hallani vészjósló figyelmeztetéseket és az intézmények falain belülről érkeznek olyan hírek, amelyek megerősítik: ennek nem lesz jó vége.

A Koronavírus Sajtóközpont már kedden jelezte, hogy egyes kórházakban ismét szükségessé válhat a halasztható műtétek elnapolása. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel kapcsolatban csütörtökön a Kormányinfón még annyit tett hozzá, hogy ez nem általános szabály minden állami kórházra. Vagyis már a keddi jelentés alapján egyértelmű volt: a szabályokat hozzá igazítják a magyar valósághoz, mert már voltak olyan intézmények, ahol a normál ellátást nem tudták működtetni a szakemberhiány miatt. Szerdán érkezett a hír, hogy az egyre több súlyos Covid-beteg miatt át kell szervezni a betegellátást Csongrád-Csanád megyében, a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba csak a súlyos betegeket viszik. Már akkor elhangzott, hogy előállhat az a helyzet, hogy újra szükség lehet a kiskunhalasi járványkórház megnyitására. Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász szerdán arról beszélt több alkalommal is, hogy "iszonyú sebességgel" érkeznek a betegek a kórházakba. Kiemelte már akkor, hogy az intenzív osztályos kapacitás ágyai, lélegeztetőgépei, szakemberei fogynak. Beszélt több kórházigazgatóval is, akik arról számoltak be neki, hogy özönlenek a kórházakba a súlyos állapotban lévő betegek. Szabad Zoltán, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke a Klubrádióban szerdán úgy fogalmazott, hogy az a hír, hogy egyes kórházak elnapolhatják elektív műtéteiket az előfutára annak, hogy egy-két héten belül leállnak az elektív ellátások. A magyar egészségügy átáll egy Covid-üzemmódra, ami azt eredményezi, hogy a normál eseteket nem tudjuk ellátni, mert egész egyszerűen nincs megfelelő számú egészségügyi dolgozó, illetve így lehet elkerülni a kórházon belüli "nem covidos" betegek megfertőződését is. Kanka Andor, a Magyar Orvosi Kamara Csongrád-Csanád megyei elnöke a Szeged Televízióban számolt be szerdán arról, hogy jelenleg 450–500 koronavírusos beteget tudnak ellátni Csongrád-Csanád megye négy kórházában, de ha ilyen ütemben nőnek a számok, akkor egy-két héten belül 450–500 covidos beteg lehet a szegedi, makói, szentesi és csongrádi kórházakban. Az orvosok létszámáról azt mondta, a járvány előtt is kevesen voltak, nem csupán Szegeden, országosan is orvoshiány van. Kétségtelen azonban, az ápolók a szükségesnél még kevesebben vannak. "Még a covid-osztályokon dolgozó kollégák sem igazán tudják, mi a helyzet a megyében és mi a helyzet országosan" - mutatott rá egy fontos problémára a szakember. Az orvoskamara megyei elnöke arról is beszélt, a járvány kezdete óta nem sikerült megoldani, hogy minden covid-kórteremben legyen bevezetve az oxigén, ne kelljen cserélgetni az oxigénpalackokat. Ez ugyanis nagyon sok időt elvisz a betegeket kezelő személyzettől. Szerdán kaptak levelet az OKFŐ-től az intézmények, hogy kapacitásuk 20%-át kell felszabadítaniuk a Covid-betegek ellátására. Az átcsoportosítás nyilván megakasztja a normál ellátást is, ezért itt szükség lehet az elektív ellátások korlátozására. Péntekre ez a kormánydöntés megerősítést nyert, ugyanis kiszivárgott Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének szerdán kelt levele. Ezek szerint november 15-től országszerte az államilag finanszírozott 60 465 kórházi ágyak húsz százalékát, 12 093 ágyat kell biztosítani súlyos koronavírusos betegek számára. Ebből 10884 Covid-ágy kell legyen, 1209 pedig intenzív terápiás ágy. Ettől a naptól az ápolást igénylő koronavírusos betegeket országszerte 30 kórház, klinika fogadja, ebből hét a fővárosban található, illetve ismét megnyitja kapuit a kiskunhalasi mobil járványkórház is. Pénteken az EMMI a levél körül kialakult ellentmondásos hírek kapcsán az RTL-lel azt közölte, hogy a tárcavezető nem rendelte el a halasztható beavatkozások és ellátások, illetve a szűrővizsgálatok leállítását. Az nem derült ki a tárca válaszából, hogy hétfőtől pontosan mi is változik a betegek ellátásában. Csütörtöki hír, hogy szerdától négy kórház fogad koronavírusos betegeket Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az egyre magasabb esetszám miatt szerdától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, valamint a karcagi Kátai Gábor Kórház mellett már a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet is fogadja a koronavírusos betegeket a Szolnok TV információi szerint. Varga Zoltán Péter, Dunakeszi jobbikos önkormányzati képviselője - aki majdnem egy éve ápolóként dolgozik egy fővárosi kiemelt koronavírus ellátó központban - pénteken azt nyilatkozta a Spirit FM-nek, hogy az ápolók túlterheltek és lassan újra meg kell nyitni a műtőt is, hogy ott lássák el a betegeket. "Valóban nálunk is orvostanhallgatók, felsőoktatási hallgatók látnak el feladatokat, kórházon belül átvezényeltek, de még a műtőből műtősfiúkat is vezényelnek hozzánk, hogy segédápolói feladatokban segédkezzenek, annyira kevesen vagyunk" - fejtette ki. "A harmadik hullám volt a legdurvább, volt olyan, hogy a tizenegynéhány ágyas osztályon 21 beteget is elláttunk, jelen pillanatban itt még nem tartunk. Van 1-2 szabad hely, de lassan újra megnyitjuk a műtőket kórteremnek" - érzékeltette. Ha a Covid támad, akkor nekünk ismét változtatni kell a napi rutinfeladatunkon - fejtette ki az Inforádiónak nyilatkozva Ficzere Andrea, a Kórházszövetség elnöke. Emlékeztetett, hogy összességében egy régión belül az ágyak 20 százaléknak kell szabaddá válnia Covid-betegek számára. Ha belefér ezen felül az adott elektív ellátás, akkor azt megcsinálják – mondta. "Első lépésben azokat a műtéteket fogjuk elhalasztani, ha el kell halasztani, amelyek anesztéziát igényelnek, tehát például egy szemészeti beavatkozásnál, ahol ugye nincs aneszteziológus szakorvos a műtőben, egyelőre nem kell megszorító intézkedéseket hoznunk, hiszen ezek a betegek jelenleg elláthatók. Később meglátjuk, hogy a műtők száma, az intenzív osztályok ágyszáma, illetve a normál aktív ágyak száma mit tesz lehetővé" – mondta a Kórházszövetség elnöke. A célok között továbbra is az szerepel, hogy daganatos beteg ne maradjon ellátatlanul. Ficzere Andrea arról számolt be, hogy erősödik a kórházakra nehezedő nyomás, és elsősorban az oltatlan Covid-betegek állapota fordul rosszabbra. Korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy a november 5-i adatok alapján a rendelkezésre álló 900 lélegeztetett ágyas kapacitás 65%-ban volt kihasználva. November 5. és 12. között viszont a lélegeztetett betegek száma 143 fővel (39%-kal) emelkedett, így a kapacitások kihasználtsága már 79%-nál jár. Vagyis egyetlen hét leforgása alatt a rendelkezésre álló lélegeztetett intenzíves ágyak 14%-a "tűnt el a rendszerből". A 900 lélegeztetőgéppel szerelt ágykapacitás normál működésre értendő, új ellátóhelyek nyitásával, máshonnan átcsoportosított személyzettel ez növelhető, de azt már inkább szokták háborús helyzethez hasonlítani.

A fenti felsorolásból is jól látható, hogy leginkább a keleti országrész van bajban a kórházi terheltség tekintetében. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a fertőzések száma is itt terjed jobban. A héten azt is megírtuk, hogy a kelet-magyarországi erőteljesebb fertőzésterjedés mivel állhat összefüggésben.

Címlapkép forrása: MTI/Rosta Tibor