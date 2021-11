Több koronavírus-gócban enyhül a járvány, de Magyarországon még nincs minek örülni

Az alábbi grafikonon a népességarányos 7 napos új fertőzötti számot láthatjuk, Szlovákiában, Németországban és Magyarországon még egyértelműen felfelé tart a járványgörbe, a negyedik hullám tetőzésének egyelőre nyoma sincs.

Ugyanakkor néhány korábbi nagy gócban pozitív jeleket láthatunk, Romániában például egyértelműen csitul a járvány, de a járványgörbe lefelé kezdett el konyulni Ukrajnában és Oroszországban is, sőt, Szlovéniában és Horvátországban is megtörni látszik a meredek emelkedés (persze azt nem tudhatjuk, hogy a csökkenő trend a következő hetekben is kitarthat-e).

