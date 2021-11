Finn cégbe fektet az OXO Technologies

Az OXO Technologies ma befektetési szerződést írt alá az iconicchain OY finn székhelyű technológiai társasággal. A szerződés szerint a társaság a befektetést szindikátusban hajtja végre három angyalbefektetővel összesen 1 millió euró értékben, amelyből az OXO Technologies az igazgatóság döntése alapján 700 ezer euró tőkeemelést eszközöl.

Az iconicchain OY szolgáltatása a pénzügyi szektor compliance, azaz szabályozásoknak való megfelelőségi folyamatait digitalizáló megoldás, amely blokklánc technológiára épül. Két fő termékük az iconIQ (vagy értékpapírokra szabva iconicSecurities) és az iconicChainServer. Az iconicSecurities az eszközfedezetű értékpapírok teljes életciklusát automatizálja, vagyis folyamatosan értékeli, jelenti és validálja a compliance szabályok betartását, továbbá a kinyert adatokat megosztja a szabályozóval és a befektetőkkel is, ezzel egy komplex compliance rendszert alkotva az ügyfelek számára. Az iconicChainServer olyan blokklánc alapú automatizáló algoritmus, ami képes rendkívül gyorsan, néhány perc alatt telepíteni, frissíteni és konfigurálni akár százas nagyságrendben is blokklánc alapú megoldásokat. A megoldást német és osztrák bankok használják, mint a tiroli székhelyű Bank für Tirol und Vorarlberg, de ügyfeleik között megtalálhatók szabályozó hatóságok is, legutóbb a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett pályázati kiíráson nyertek el sikeresen megbízást.

Az iconicchain OY 2020 évi árbevétele 452 ezer euró volt 183 ezer euró pozitív EBITDA és 138 ezer euró profit mellett, a szerződés aláírásakor pedig már 472 ezer euró bevétel folyt be az idei, 2021-es évre.

Az ezen felül már leszerződött bevételek összege további 1,115 millió euró, amiből 885 ezer euró új ügyfelektől fog érkezni, 230 ezer euró pedig a meglévő ügyfelek support díja. A leszerződött bevételekből várhatóan idén még 300 ezer euró bevétel fog beérkezni, a további szerződött bevételek realizálása a következő üzleti évben várható. A befektetést a nemzetközi terjeszkedés további lépéseire fordítják, a közeljövőben az angol piacra terveznek belépni, valamint tovább kívánják növelni a német piaci jelenlétüket is.

"A befektetés végrehajtásával az OXO Technologies Holding Nyrt. tovább bővítette azon fintech vállalkozásokból álló portfólióját, amely elsősorban az európai piacok és meghatározó európai bankcsoportok kiszolgálását célozza" – olvasható az OXO közleményében.

Címlapkép:BÉT