Nevet változtat a Shell

Több mint 100 év után elhagyja a Royal Dutch-ot nevéből a Shell, a jövőben már csak Shell néven fog működni az olajipari óriás. Ezzel egyidőben a vállalat bejelentette, hogy adózási okokból Hollandiából az Egyesült Királyságba teszi át a székhelyét.

A „Royal Dutch” 1907 óta része volt a Shell nevének.

A holland kormány a bejelentésre reagálva elmondta, hogy a Shell költözési terve kellemetlen meglepetést okozott számukra. Pedig a Shell és Hollandia kapcsolata nem volt felhőtlen. A legnagyobb holland állami nyugdíjalap, az ABP múlt hónapban közölte, hogy minden befektetésétől megválik, aminek köze van a fosszilis energiahordozókhoz, köztük a Shell-részvényeitől is. Májusban pedig a holland bíróság arra kötelezte a Shellt, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó terveit pörgesse fel a párizsi klímaegyezmény céljának teljesítése érdekében. Az olajvállalat akkor azt közölte, hogy fellebbez a döntés ellen.

A Shell változtat a részvénystruktúrán is, amivel eddig a 15 százalékos osztalékadót igyekezett elkerülni Hollandiában. A vállalat indoklása szerint a jelenlegi, komplex struktúra korlátozó és nem tartható fenn hosszú távon. Hozzáteszik, hogy az átstrukturálás növeli a saját részvény visszavásárlások lehetőségét.

Ahhoz, hogy a költözés és a névváltoztatás megtörténjen, még a részvényesek hozzájárulása szükséges, a részvényesek 75 százalékának el kell fogadnia a december 10-i közgyűlésen a döntést.

A Shell részvényeivel továbbra is lehet majd kereskedni az amszterdami és a New York-i tőzsdén is. A papírok ma 1,5 százalékos pluszban állnak a londoni tőzsdén.

(Reuters)

Címlapkép: Shell