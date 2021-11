De mégis, mit csinált ma a Magyar Nemzeti Bank?

A Magyar Nemzeti Bank ma számos döntést hozott, ezeket nem is egyidőben ismerhettük meg (sőt, még nem is mindegyiket ismerjük pontosan), ezért érdemes áttekinteni, milyen jelentőségűek a monetáris politika ma bejelentett változtatásai.

14 órakor a jegybank bejelentette az irányadó kamat 30 bázispontos emelését, amire a forint gyengülni kezdett. Az árfolyamreakció jogosnak tűnt, hiszen - bár az emelés mértéke nagyobb volt a megelőző hónapok szerény 15 bázispontos tempójánál - a döntés egyáltalán nem tükrözte azt, hogy az MNB elszántan akarna védekezni az egyre nagyobb infláció ellen. Nem volt például hihető, hogy a 30 bázispontos lépésközök a forintárfolyam érdemi erősödését tudnák okozni, márpedig a jelenlegi antiinflációs politikának ez lenne az első számú eszköze.

Aztán 15 órakor megjelent a teljes intézkedéscsomag, ami ha nem is 180 fokos fordulatot jelentett a kamatdöntéshez képest, de alaposan átírta az összképet. A jegybank ugyanis egy komoly kiegészítést tett az irányadó kamat értelmezéséhez, ráadásul további intézkedéseket jelentett be.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a mostani döntések hatékonyságát és sikerességét a sok mozgó változó miatt csak működés közben láthatjuk, de ha megvan a szándék, szigorúbb monetáris politikára ad lehetőséget.

De miért?

A legfontosabbnak most az látszik, hogy a rövid lejáratú piaci kamatok befolyásolását biztosítani hivatott alapkamat 30 bázispontos növelése talán nem is 30 bázispont. A jegybank ugyanis visszatért a nem is olyan régen elhagyott gyakorlatához: az egyhetes betétének kamatát eltéríti az alapkamattól. Anélkül, hogy belemennénk a jegybanki eszköztár rejtelmeibe, rögzítsük gyorsan: az alapkamat attól irányadó, hogy a pénzpiacok számára legfontosabb kockázatmentes jegybanki eszköz, az egyhetes betét kamatát jelenti. Éppen ezért a jegybank az alapkamatot gyakorlatilag zárójelbe tette, és helyette a csütörtökön meghatározásra kerülő egyhetes betéti kamatot élesztette újra. Az MNB tulajdonképpen olyan erősen célzott rá, hogy gyakorlatilag megígérte: az egyhetes betéti kamat csütörtöktől magasabb lesz az alapkamatnál.

Ez de facto rövid távon erősebb szigorítást jelent, és a rugalmasságot növeli, hogy tulajdonképpen hetente hozhat kamatdöntést. Nagy változás ez ahhoz képest, hogy eddig a jegybank még a valódi (havi) módosítási lehetőségeit is korlátozva háromhavi frekvenciában vizsgálta felül a monetáris politikáját.

Hogy ez hatni fog-e a forint árfolyamára, többek között azért nem tudjuk, mert a valódi irányadó kamatot csak csütörtökön tudjuk meg.

A gyenge forint azonban szemlátomást zavarja az MNB-t és további lépésekkel küzd ellene. Az árfolyamra ugyanis a túlságosan bőséges forintlikviditás, illetve a negyedévente fellépő strukturális devizahiány is lehúzóan hat, most mindkettő ellen hatékonyabb fellépést lengetett be. A forintlikviditást bővítő swap-eszközét eltörli, és a devizalikviditást bővítő swap eszközének korlátlan alkalmazását ígéri. A devizaswap-piac hatékonyabb működését további szabályozói finomhangolással is próbálja ösztönözni.

Elsőre tehát úgy néz ki, hogy a jegybank

30 bázispontnál nagyobb effektív szigorítást hajtott végre, illetve egyéb eszközökkel próbálja elhárítani a forinterősödés útjában álló piaci strukturális akadályokat.

Akkor minden rendben?

Nem egészen, ugyanis a mai lépéseknek van másik olvasata is. Ebben például az szerepel, hogy a jegybank ahelyett, hogy transzparensen, bátran, jelentős kamatemelést hajtott volna végre, egy olyan eszközt hozott vissza, amelynek annak idején is az volt az egyetlen célja, hogy a valódi kamatemelés mértékét leplezze.

Az egyhetes betéti kamat alapkamattól való eltérítésének semmilyen praktikus előnye nincs. A jegybank azzal érvel, hogy így hetente tud az irányadó kamatáról dönteni, ám erős kérdőjeleket vet fel, hogy ehhez képest már a most csütörtöki kamatot sem ismerhettük meg. Ha valóban az a gyakorlat alakul ki, amiben hétről hétre változhat az irányadó kamat (úgy, hogy egy jegybanki excel-fájlban átírnak egy számot).

Tehát majd a működés közben derül ki, hogy a heti meghatározású, ad absurdum akár hetente extrém módon ingadozni képes egyhetes betéti kamattal mit kezd az MNB. Használhatja akár igen direkt árfolyambefolyásolásra (ezt diszkréten "rövid távú pénz- és árupiaci kilengések kezelésének" hívja a jegybank), de működhet úgy is, hogy a kicsit átláthatatlanabb eszköztárban van még egy elem, ami növeli a homályt, és megy tovább a maszatolás. Időnyerés vagy valódi fordulat? - Ez tehát a kérdés.

A hosszabb távú elköteleződés mindenesetre biztató: "a külső inflációs hatások tartós megemelkedése és a másodkörös inflációs kockázatok erősödése nagyobb mértékű és hosszabb ideig tartó monetáris politikai szigorítást tesznek szükségessé" - írja a jegybank, ami arra utal, hogy elszánt az elmúlt fél év szigorítási kudarcának korrigálására. A jegybank ugyanis úgy van hivatalosan fél éve szigorító üzemmódban, hogy az inkább lazítás volt: a kamatemelés szinte jelképes mértékű és korlátozott hatású, a forint pedig gyengébb, mint tavasszal volt.

A nagy nekirugaszkodás tehát tényleg jelentheti azt, hogy

a monetáris politika és az infláció elleni védekezésünk új szakaszba lépett.

De csak akkor, ha az új monetáris politikai keretek valódi antiinflációs politikát hoznak el. A jegybanki hitelesség a következő hetekben, hónapokban fog vizsgázni - megint.

Címlapkép: Shutterstock