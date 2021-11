Energiaválság: elszabadult a gázár, miután felfüggesztették az Északi Áramlat 2 német engedélyezését

Nagyon durva lett a keddi gázár-emelkedés a tőzsdéken, hiszen a decemberi TTF gáz ára végül 16%-os pluszban állt meg (94 euró/MWh-nál), a februári brit piaci kontraktusé pedig 32%-ot (!) szárnyalt.

A fő ok a délelőtti német energiaszabályozói döntés volt, miszerint felfüggesztették az Északi Áramlat 2 engedélyezésének elbírálását egészen addig, amíg a svájci beruházó csoport nem alakít ki Németországban egy olyan céget, amely kérelmezőként már figyelembe vehető magának az említett vezetéknek az engedélyezési elbírálásakor. Ez szakértők szerint legalább több hónap, mire ezt az új céges konstrukciót prezentálni tudja a Nord Stream 2 AG, miközben a német hatóságnak alapesetben az engedélyezési eljárást január elejéig be kellett volna fejezni. Most viszont az engedélyezési eljárás felfüggesztésével megállt az óra és mindez (legalább pár hónapig nem jön még plusz gáz az Északi Áramlat 2-n a németekhez), durván felhajtotta a határidős gázárakat.